ياسر إدريس: الرئيس السيسى أكبر داعم للرياضة المصرية.. والمدينة الأوليمبية فخر لنا جميعًا

قال المهندس ياسر إدريس، القائم بأعمال اللجنة الأوليمبية المصرية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تؤكد دعمه الدائم للرياضة المصرية، مضيفًا أن الزيارة برهنت على جاهزية المدينة لاستضافة كافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

واعتبر إدريس، أن تفقد الرئيس السيسي لتدريبات المنتخب المصري لكرة القدم الذي يضم في صفوفه نجومًا عالميين، بمثابة أكبر دعاية لما أنجزته الدولة المصرية من بنية تحتية وإنشاءات ضخمة على مدار السنوات الماضية التي شهدت ازدهارًا في جميع المجالات.

وأكد أن مصر باتت جاهزة لاحتضان أي فعاليات وبطولات رياضية دولية بعد امتلاكنا أحدث المنشآت الرياضية المقامة وفقًا للمعايير الأوليمبية الدولية، حيث تضم مدينة الألعاب الأوليمبية العديد من الصالات المجهزة لاستضافة الفعاليات الرياضية بكافة أنشطتها ووضعت مصر بقوة على الخريطة الرياضية العالمية.

وأضاف أن اهتمام الرئيس السيسي بالرياضة أمر يدعونا جميعًا للفخر والاعتزاز، حيث نعيش في أزهى عصور الرياضة، كما أن الاهتمام توسع ليشمل اكتشاف المزيد من المواهب الرياضية والعمل على صقلها ثم تطويرها والارتقاء بالمنافسات المحلية من أجل إكسابهم الخبرة اللازمة للمشاركة بقوة في البطولات الدولية لصناعة الأبطال في جميع الألعاب الرياضية.

وأشاد إدريس، بالتعاون القائم بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية والدعم اللا متناهي من الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، والذي يصب في صالح الرياضة المصرية وينعكس إيجابيًا على الأداء الرياضي خاصة ونحن مقبلون على حدث عالمي كبير وهو أوليمبياد باريس.

وقدم القائم بأعمال اللجنة الأوليمبية الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، على جهوده المبذولة دائمًا في تطوير الرياضة وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للأبطال، ما خلق بيئة مواتية للنجاح والتحفيز على تطوير الرياضة المصرية وصناعة المزيد من الأبطال.

ولفت إلى أن دعم وزارة الشباب والرياضة غير المحدود يخلق مناخًا من الهدوء يسهم في إحداث حالة من الاستقرار في الوسط الرياضي وهو ما نعيشه حاليًا وسنرى نتائجه في المستقبل القريب بفضل ما يقدمه الدكتور أشرف صبحي لصالح الرياضة.

وشدد على الالتزام ببذل أقصى الجهود خلال الفترة المقبلة من جانب اللاعبين وإدارات مختلف الاتحادات الرياضية للوصول إلى منصات التتويج العالمية وتأهل المزيد من اللاعبين إلى أوليمبياد باريس 2024.

واختتم المهندس ياسر إدريس قائلًا، إنه يتم توفير كافة سبل الدعم والرعاية لكافة الأبطال حتى يصلوا إلى الجاهزية التامة استعدادًا للمشاركة بقوة في أوليمبياد باريس 2024، والتي ستشهد مشاركة عدد غير مسبوق من الرياضيين المصريين في ذلك المحفل الأوليمبي.