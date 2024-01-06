أحمد هشام يحصد برونزية كأس العالم لسلاح السيف بالمجر

نجح أحمد هشام، لاعب منتخب مصر لسلاح السيف في تحقيق الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم تحت 20 سنة المقامة بمدينة بودابيست بالمجر خلال يومي 6 و7 يناير الجاري .

وخاض هشام مباريات قوية على مدار اليوم بالبطولة حيث حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات ليتأهل لدور الـ 128 في الأدوار الإقصائية ويفوز على بطل اليونان بنتيجة 15-5.

وفي دور الـ64 فاز هشام على بطل سنغافورة بنتيجة 15-7 ثم تمكن من تحقيق الفوز على بطل المجر في دور الـ32 بنتيجة 15-12.

واستطاع هشام الفوز في دور ثمن النهائي على بطل فرنسا بنتيجة 15-12 ثم تمكن من الفوز على بطل تركيا في دور ربع النهائي بنتيجة 15-14 قبل أن يخسر من بطل رومانيا في نصف النهائي ويحصد برونزية الفردي.

وشهدت البطولة مشاركة كل من زياد نوفل و أحمد هشام و ياسين خضر و أدهم عماد ويقود الفريق محمود عبد الغفور كمدرب فيما يترأس البعثة ميرفت حسانين عضو مجلس إدارة الاتحاد.

من جانبه أكد عبدالمنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصرى للسلاح، ونائب رئيس الاتحاد الدولى للعبة، أن منتخب مصر ينتظره العديد من البطولات المهمة أبرزها دورة الألعاب الأوليمبية التى نسعى خلالها لرفع العلم المصرى وحصد أكثر من ميدالية أوليمبية.

وقال الحسينى إن منتخب مصر يواصل استعداداته القوية للحفاظ على ما وصل إليه الجميع قبل المحطة الأولى من الإعداد للأوليمبياد.

وكشف الحسينى عن أن مجلس إدارة الاتحاد يواصل اجتماعاته بالأجهزة الفنية واللاعبين لتحفيزهم بشكل مستمر وتجهيزهم للبطولات المهمة.

ونجح منتخب سلاح سيف المبارزة في حصد فضية الفرق فى بطولة كأس العالم تحت 20 سنة نجح منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة فى تحقيق فضية منافسات الفرق في بطولة كأس العالم، والتي تستضيفها دولة إيطاليا خلال يومي 4 و5 يناير الجاري.

وبدأ منتخب مصر للسلاح سيف المبارزة بالفوز على منتخب السعودية بنتيجة 45/35 في ثمن النهائي قبل أن يواصل تألقه ويفوز على منتخب إسبانيا بنتيجة 45/36 في ربع النهائي، ثم الفوز على منتخب سويسرا في الدور نصف النهائي بنتيجة 45-31.