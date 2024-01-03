الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يبحث التعاون المشترك مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وزير الرياضة بصحبة
وزير الرياضة بصحبة كرم جبر

التقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ لبحث التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

تطرق اللقاء إلى نتائج مبادرة "لا للتعصب الرياضى" والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتى حققت نتائج إيجابية على صعيد الوسط الرياضي، بالإضافة إلى التعاون المثمر بين الجانبين  فى المشروعات الشبابية والرياضية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بدور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتعاونه البناء مع الوزارة خلال الفترة الماضية، وحرص الطرفين على مواصلة تبنى المبادرات وتنفيذ البرامج المشتركة بما يسهم فى تحقيق الرؤى والأهداف التنموية وبشكل يلمسه الواقع الرياضى والشبابي.

وركز وزير الشباب والرياضة فى حديثه على عدة موضوعات منها مشاركة منتخب مصر فى بطولة أمم إفريقيا المقبلة واستعدادات المنتخبات الوطنية والأبطال الرياضيين للمنافسة فى البطولات القارية والدولية المؤهلة لأوليمبياد باريس، وأهمية الإعلام فى تسليط الضوء عليهم تحفيزًا وتشجيعًا لهم نحو مزيد من التركيز وبذل الجهد لرفع علم مصر عاليًا فى مختلف المحافل.

وثمن الوزير كذلك الدور الكبير الذى لعبته وسائل الإعلام فى توعية المواطنين وتحفيزهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية انطلاقًا من حقهم الدستورى وواجبهم الوطنى لاسيما فى ظل التحديات الراهنة التى تواجه العالم، مشيرًا إلى أن الإعلام شريك نجاح مع الوزارة فى مختلف المشروعات والبرامج التى تقوم بتنفيذها  على مدار العام فى جميع أنحاء الجمهورية.

من جانبه، ثمن الكاتب الصحفى كرم جبر، التعاون المثمر مع وزير الشباب والرياضة، وحرص الوزير الدائم على تنفيذ المبادرات والمشروعات المشتركة بما يخدم أبناء مصر من النشء والشباب، مؤكدًا استمرار هذا التعاون الفترة المقبلة، بما يعود بالنفع والإيجاب على أطر التعاون الثنائى.

وزير الرياضة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الكاتب الصحفي كرم جبر

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