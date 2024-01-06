حسام مصطفى: المدينة الدولية للألعاب الأوليمبية صرح رياضى عالمى على أرض مصر

أكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة صرح رياضي عالمي عملاق يستفيد منه أبطال مصر في الرياضات الأولمبية والبارالمبية.

وقال مصطفى إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية ومؤازرة لاعبي منتخب مصر لكرة القدم قبل مشاركتهم في كأس الأمم الإفريقية، دلالة واضحة على مدى اهتمام الرئيس بالرياضة المصرية وأبطالنا الرياضيين، وحرص الدولة على الاهتمام بالإنشاءات الرياضة لتسهيل ممارسة الرياضة على أبنائنا في مختلف الرياضات الأوليمبية والبارالمبية على حد سواء.

وأوضح أن أبطال مصر البارالمبيين أشادوا بالإمكانيات الحديثة التي تتمتع بها ميدنة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذي سيسهم في تنظيم مصر لأكبر الأحداث الأولمبية والبارالمبية خلال المرحلة المقبلة.

كما أكد مصطفى أن أبطال مصر البارالمبيين يلقون دعمًا كبيرًا من الرئيس السيسي، ويظهر ذلك بشكل واضح من خلال اهتمام الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة حرصه على التواجد في كل المناسبات الخاصة بأبطال مصر البارالمبيين.