السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عبدالمنعم الحسينى: السلاح المصرى قادر على التتويج فى أوليمبياد باريس

منتخب السلاح
منتخب السلاح

أكد عبدالمنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصرى للسلاح، ونائب رئيس الاتحاد الدولى للعبة، أن منتخب مصر ينتظره العديد من البطولات المهمة أبرزها دورة الألعاب الأوليمبية التى نسعى خلالها لرفع العلم المصرى وحصد أكثر من ميدالية أوليمبية.

وقال الحسينى إن منتخب مصر يواصل استعداداته القوية للحفاظ على ما وصل إليه الجميع قبل المحطة الأولى من الإعداد للأوليمبياد.

وكشف الحسينى عن أن مجلس إدارة الاتحاد يواصل اجتماعاته بالأجهزة الفنية واللاعبين لتحفيزهم بشكل مستمر وتجهيزهم للبطولات المهمة.

ونجح منتخب سلاح سيف المبارزة في حصد فضية الفرق فى بطولة كأس العالم تحت 20 سنة نجح منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة فى تحقيق فضية منافسات الفرق في بطولة كأس العالم، والتي تستضيفها دولة إيطاليا خلال يومي 4 و5 يناير الجاري. 

وبدأ  منتخب مصر للسلاح سيف المبارزة بالفوز على منتخب السعودية بنتيجة 45/35 في ثمن النهائي قبل أن يواصل تألقه ويفوز على منتخب إسبانيا بنتيجة 45/36 في ربع النهائي، ثم الفوز على منتخب سويسرا في الدور نصف النهائي بنتيجة 45-31. 

وتضم قائمة منتخب مصر لسيف المبارزة كلًا من محمود السيد وإسلام أسامة ويوسف شامل، بالإضافة إلى محمد ياسين. 

ويقود الفريق فنيًا د. السيد سامي، بينما يترأس بعثة المنتخب أمنية حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح.

وكان منتخب سيف المبارزة قد تأهل لنهائي كأس العالم ويضمن ميدالية لمصر نجح منتخب مصر لسيف المبارزة تحت 20 سنة، في التأهل لنهائي منافسات الفرق ببطولة كأس العالم المقامة حاليًا في إيطاليا خلال يومي 4 و5 يناير الجاري، وذلك عقب الفوز على منتخب سويسرا في نصف النهائي.

 واستطاع منتخب سيف المبارزة الفوز على منتخب سويسرا بنتيجة 45/31 ليتأهل بذلك للمباراة النهائية ويضمن ميدالية لمصر. 

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