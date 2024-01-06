سياسي فلسطيني يكشف أهداف زيارة بلينكن وتأثيرها على الأوضاع فى غزة

علق الكاتب السياسي الفلسطيني عزيز العصا، على زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط وهدفها وتأثيرها علي الأوضاع في قطاع غزة.

وقال العصا: قبل بضعة أيام صرح جون كيربي منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الابيض، في مؤتمر صحفي بما يعني أن حركة حماس فكرة لا يمكن القضاء عليها، وحقيقة قائمة على الأرض يستعصي إنهاؤها، وفي ذلك نزول أمريكي عن الشجرة الذي تزامن مع اتساع نطاق المناوشات بين إسرائيل وحزب الله، وبين الأمريكان والعراقيين، وما تقوم به اليمن في البحر الأحمر، الأمر الذي أصبح ينذر بحرب، أو حروب في المنطقة، لا ترغب بها الولايات المتحدة ولا إيران.

وأضاف العصا في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوضع في غزة يتجه نحو وقف تام وشامل لإطلاق النار، وفق الرغبة الأمريكية، ما لم ينجح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالاستمرار في "عنترياته" وبرنامجه الموهوم "القضاء على حماس"، الذي سينهزم أمام التحول الأمريكي الموصوف أعلاه.

وأكد العصا أن هذا التحول يشكل جوهر زيارة بلينكن للمنطقة، الهادفة إلى تهدئة الوضع والمحافظة على التواجد الأمريكي الآمن في مختلف الساحات في الشرق الأوسط.

وأوضح العصا أن أمر وقف إطلاق دائم وشامل لإطلاق النار مرهون بموقف موحد ومتماسك لدول الإقليم، التي لم تعد قادرة على الاستمرار في دفع الخسائر الباهظة من اقتصاداتها، لا سيما الجانب السياحي، الذي أصبح شبه متوقف في عدد منها.

وزير الخارجية الأمريكي في زيارته الرابعة للشرق الأوسط

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رابع جولاته إلى منطقة الشرق الأوسط منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

جولة الوزير الأمريكي إلى المنطقة تمتد عدة أيام وتشمل إلى جانب تركيا مصر وإسرائيل والأردن والضفة الغربية وقطر والسعودية والإمارات واليونان، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع بعد 3 أشهر من الحرب, وفشل إسرائيل في تحقيق أي هدف من أهداف الحرب وتعرضها لخسائر بشرية ومادية فادحة.