السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سياسي فلسطيني يكشف أهداف زيارة بلينكن وتأثيرها على الأوضاع فى غزة

عزيز العصا
عزيز العصا

علق الكاتب السياسي الفلسطيني عزيز العصا، على زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط وهدفها وتأثيرها علي الأوضاع في قطاع غزة.

وقال العصا: قبل بضعة أيام صرح جون كيربي منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الابيض، في مؤتمر صحفي بما يعني أن حركة حماس فكرة لا يمكن القضاء عليها، وحقيقة قائمة على الأرض يستعصي إنهاؤها، وفي ذلك نزول أمريكي عن الشجرة الذي تزامن مع اتساع نطاق المناوشات بين إسرائيل وحزب الله، وبين الأمريكان والعراقيين، وما تقوم به اليمن في البحر الأحمر، الأمر الذي أصبح ينذر بحرب، أو حروب في المنطقة، لا ترغب بها الولايات المتحدة ولا إيران.

txt

القاهرة الإخبارية: 10 شهداء فى قصف للاحتلال قرب مفترق السرايا غرب غزة

وأضاف العصا في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوضع في غزة يتجه نحو وقف تام وشامل لإطلاق النار، وفق الرغبة الأمريكية، ما لم ينجح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالاستمرار في "عنترياته" وبرنامجه الموهوم "القضاء على حماس"، الذي سينهزم أمام التحول الأمريكي الموصوف أعلاه. 

وأكد العصا أن هذا التحول يشكل جوهر زيارة بلينكن للمنطقة، الهادفة إلى تهدئة الوضع والمحافظة على التواجد الأمريكي الآمن في مختلف الساحات في الشرق الأوسط. 

وأوضح العصا أن أمر وقف إطلاق دائم وشامل لإطلاق النار مرهون بموقف موحد ومتماسك لدول الإقليم، التي لم تعد قادرة على الاستمرار في دفع الخسائر الباهظة من اقتصاداتها، لا سيما الجانب السياحي، الذي أصبح شبه متوقف في عدد منها.

txt

بوريل: وقف الحرب على غزة مدخل عودة الهدوء إلى لبنان

وزير الخارجية الأمريكي في زيارته الرابعة للشرق الأوسط

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رابع جولاته إلى منطقة الشرق الأوسط منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

جولة الوزير الأمريكي إلى المنطقة تمتد عدة أيام وتشمل إلى جانب تركيا مصر وإسرائيل والأردن والضفة الغربية وقطر والسعودية والإمارات واليونان، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع بعد 3 أشهر من الحرب, وفشل إسرائيل في تحقيق أي هدف من أهداف الحرب وتعرضها لخسائر بشرية ومادية فادحة.

وزير الخارجية الامريكي الشرق الأوسط قطاع غزة الامن القومي الامريكي حماس

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

إخوان كاذبون.. تفنيد رواية الإرهابية حول قانون بيع الأراضى الصحراوية للأجانب

تعميق التصنيع المحلى لتعزيز الاكتفاء الذاتى ومواجهة التضخم

أول تعليق من محمد رمضان على تقبيل إحدى المعجبات له: “مقدرش أمنعها”

إحالة الفنان هانى شاكر للمحاكمة لاتهامه بإزعاج النائب أحمد دياب

4 سفراء يتحدثون لـ«الدستور»: أوقفوا إطلاق النار فى غزة الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة