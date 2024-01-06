السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحريات: ماس كهربائى وراء احتراق محتويات شقة فى حدائق القبة

سيارة مطافي
سيارة مطافي

طلبت نيابة شرق القاهرة انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب نشوب حريق نشب في شقة سكنية بشارع ترعة الجبل بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، حيث أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى البكري لتلقي العلاج وطلبت النيابة الاستعلام عن حالتهم.

وتبيّن من التحريات الأولية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، ونتج عنه احتراق محتويات الشقة بالكامل، وإصابة 3 أشخاص من قاطني الشقة بالاختناق، وتم نقلهم إلى المستشفى البكري لتلقي العلاج.

البداية بتلقي قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بالدور الثاني بعقار مكون من 5 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بصحبة 3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة شرق القاهرة نشوب حريق التحريات الأولية ماس كهربائي قسم شرطة حدائق القبة

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