"أحب إلى من نفسي".. كتاب عن السيرة النبوية باللهجة العامية المصرية بمعرض الكتاب

صدر حديثًا عن دار ليان للنشر والتوزيع كتاب "أحب إلى من نفسي" للكاتبة والداعية نورهان الشيخ، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 والتي تحل في الفترة من 24 يناير الجاري وحتى الـ 6 من شهر فبراير المقبل.

يحكي الكتاب حياة سيدنا النبي ﷺ ؛ ليُبحر بالقارئ حتى يصل به إلى شط الأمان، وهو أن يصبح نبينا العدنان ﷺ أحَبُّ إليه من نَفْسه، فيكتمل إيمانه، ويسعد في الدنيا والآخرة.

كذلك ويبرز الكتاب أخلاق سيدنا الحبيب ﷺ وكمالاته التي ليس لها حدود ورأفته التي كادت أن تطير بسببها العقول، وصفاته التي تحلّى بها ﷺ، ورحمته التي شملت العوالم كلها، فكانت حياته ﷺ كلها نور وسلام وبهجة وسرور، على كل من قرأها على مر العصور.

فإذا انتشرَت أخلاقه ﷺ فسترتقي مُجتمعاتنا، وسنُخرِج جيلًا مُحِبًا ومُتَّبِعًا لجَناب سيّدنا النبي ﷺ، بفَهمٍ مُتحضرٍ راقٍ وسَطيّ مُعتدِل، بعيدًا عن الغُلوّ والتشدُّد والتطرُّف والإفراط، وكذلك عن التفريط.

وجاء في تصدير الكتاب:" عزمت على إخراج هذا الكتاب للنور، بسبب امرأة كندية أسْلَمِت، فسألها شخص فقال: ما رأيك في نبيّ الإسلام ﷺ قبل إسلامك وبعده؟ فقالت: قبل الإسلام كنتُ أظن أنه عنيف، يقتل كلَّ مَن لا يؤمِن بدينه، مُتعطِّش للدماء.!

فتعجب الرجل وقال: وبعد الإسلام؟ قالت: عرَفتُ أنه أعظم إنسان في الوجود، فقال: ما أكثر شيء تَتَمنينَه؟ قالت: الموت! فتعجَّب الرجل وقال: لماذا؟،

فقالت: لأني عرفتُ أنني لن أقابل سيّدنا النبي ﷺ إلا بعد الموت، فتمنَيتُ الموت شوقًا اليه ﷺ.

فتأثَّر الرجل قائلًا: هل تُحبين أن توجِّهي رسالة للعرب المسلمين؟، فقالت: نعم أقول لهم: سامحَكم الله إذ لم تُعَرِّفونا مَن هو سيدنا مُحَمَّد ﷺ، اللهُ بَيننا وبينَكم يوم القيامة.

فتوكلت على ربي، وكتبتُ هذا الكتاب باللَّهجة المصرية العامِّيَّة، وعَنَيْتُ بتَخريج وتحقيق أحاديثه بفضل الله، فجمَعتُ فيه بين الحُسنَيَيْن؛ اللُّغة السهلة والأحاديث المُحقَّقة الثابتة، وضَمَّنْتُ الكتاب ردودًا علي كل الشُبهات التي عَلِمْتُ أنها قيلت في حق مولانا رسول الله ﷺ.

أما عن نورهان الشيخ، فهي داعية وكاتبة مصرية، مواليد الإسكندرية، التحقت بمعهد إعداد الدُعاة التابع لوزارة الأوقاف، حاصلة على إجازة في السيرة النبوية الشريفة وكتب الشمائل ونفائس الدُّرر والمدائح، وإجازة في خمس قراءات من القراءات العشر للقرآن الكريم. بكالوريوس فنون جميلة جامعة الإسكندرية، وشهادة الكوتشينج وعلم النفس الإيجابي معتمدة من منظمة الكوتشيج الدولية.