كاونسل ماسترز تعلن عن تلقي طلبات حجز الوحدات التجارية في المرحلة الثانية من ممشى أهل مصر

لا تفوت الفرصة وبادر بالاستثمار في وحدتك الايجارية..

أعلنت شركة كاونسل ماسترز عن تلقي طلبات الوحدات التجارية في المرحلة الثانية من ممشى أهل مصر، خاصة بعد تزايد الطلب من المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، وتتنوع الوحدات ما بين وحدات مطاعم وكافتيريات وأكشاك ومطاعم سياحية، وستتلقى شركة كاونسل ماسترز المزيد من طلبات حجز وحدات المرحلة الثانية في مقرها بأبراج النايل سيتي، وذلك ابتداءً من يوم 8 يناير 2024 حتى 20 يناير 2024.

يتمتع المشروع بالعديد من عوامل الجذب التي أثرت بشكل واضح على مبيعات المرحلة الأولى ليس فقط من المصريين بل من الأجانب أيضَا، فقد جذب المشروع عدد كبير من المستثمرين المصريين والأجانب في وقت قصير من إطلاق المرحلة الأولى، حيث بلغت نسبة الأجانب اللذين لديهم وحدات تجارية في المرحلة الأولى حوالي 17% من إجمالي نسبة مبيعات المرحلة، مما يعكس قوة المشروع وثقة المستثمرين في الشركة.

تسعى كاونسل ماسترز من خلال المرحلة الجديدة لاستثمار نجاح المرحلة الأولى من الممشى الذي تم تسليم جميع وحداته خلال 6 أشهر، لطرح المرحلة الثانية بشكل متطور يعزز من القيمة الاستثمارية لوحدات ممشى أهل مصر، الذي أصبح من أهم الوجهات السياحية والترفيهية الفريدة من نوعها في مصر لما يتميز به من إطلالة ساحرة على نهر النيل وبفضل تنوع الأنشطة والخدمات داخل الممشى.

تقدم كاونسل ماسترز بصفتها الشريك المسؤول عن إدارة وتشغيل الممشى، وبالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الممثلة في شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، خدمات متكاملة لرواد الممشى من خلال وجود العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية، والانشطة المتعددة الذي تجعل من زيارته تجربة ممتعة ومتكاملة وفرصة للتسوق، خاصة أن المرحلة الثانية تضم مجموعة من المطاعم والكافيهات والمحلات التجارية الشهيرة.

تبدأ المرحلة الثانية من ممشى أهل مصر على مساحة ضخمة تمتد من كوبري 15 مايو حتى كوبري قصر النيل، ومن كوبري إمبابة حتى كوبرى الساحل، باستثمارات كبيرة تحتوي على ممشى متدرج ومباني متنوعة من بينها مطعم عائم وكافتيريات بمساحات مفتوحة، ومحلات تجارية ومباني خدمات، ومدرجات تتسع لعدد ضخم من الأفراد، ومسرحين، إلى جانب المساحات المخصصة للجلوس والتنزه وأكثر من نافورة مائية، وتم تصميم الممشى على أحدث النظم والتصميمات العصرية.

شركة كاونسل ماسترز تتولى بفخر إدارة وتشغيل الممشى منذ الرحلة الأولى محققة نجاح استثنائي، حيث تلتزم بتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز وفقًا للمواصفات القياسية العالمية، كما تُظهر الشركة التزامها الدائم بتوفير بيئة مثلى للزوار والمستثمرين على حد سواء، مع توفير تجربة استثنائية ومميزة، يتم تنفيذ جميع العمليات وفقًا لأفضل المعايير المهنية، مما يجعل الممشى الوجهة الأولى للزوار والسائحين.