الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إدموند غريب: بايدن سيواجه تحديات كبيرة بالانتخابات الرئاسية لمقاطعة عرب أمريكا للانتخابات

جو بايدن
جو بايدن

قال إدموند غريب، المحلل السياسي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيواجه تحديات كبيرة في الانتخابات الرئاسية، وذلك بسبب دور العرب المسلمين الأمريكيين في بعض الولايات والتيارات التي تدعمهم وموقفهم من الانتخابات بسبب الحرب في غزة.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العرب الأمريكان والتيارات التي تدعمهم أخذوا موقفًا بعدم التصويت لبايدن، ولكن بايدن يرى أن الموقف قد يتغير لأنهم يتبعون الحزب الديمقراطي، وأنه ربما بعد انتهاء الحرب بغزة سينسوا الموقف ويؤيدوه.

مشكلة أكبر يواجهها بايدن وصناع القرار المحيطين به

وأكد أن يوجد مشكلة أكبر من ذلك وهي أن بايدن وصناع القرار المحيطين به لا زالوا يعيشون بأوهام أن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بالقوة العسكرية والقوة الناعمة على الرغم من أن هناك مقطاعات للعديد من الدول.

إدموند غريب الانتخابات الرئاسية جو بايدن تحديات العرب المسلمين الأمريكيين عدم التصويت صناع القرار

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