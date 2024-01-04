عضو "إفريقية النواب" تُهنئ البابا تواضروس والأقباط بحلول عيد الميلاد المجيد

هنأت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنية أن يعيده الله عليهم بالخير واليمن والبركات.

وقالت النائبة نيفين حمدي، في تهنئتها، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أهالي محافظة أسوان، أتقدم بأسمي آيات التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعية المولي عز وجل أن يحفظ لمصر أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

روح التسامح والاستقرار والمحبة تجمع المصريين

وأضافت نائبة حماة الوطن، في تلك المناسبة العطرة نؤكد دائما روح التسامح والاستقرار والمحبة والسلام التي تجمع المصريين علي مر التاريخ، لا يوجد فرق بين مسلم ومسيحي، فجميعنا نسيج واحد، وستبقى الدولة المصرية دائمًا وأبدًا وطنا للجميع، نعيش فيه كجسد واحد، ونشكل فيه قيما سامية وأخلاق رفيعة وتعايشا سلميا وتسامحا خلقيا، كل عام وكل أشقائنا في الوطن بخير وسلام.. وكل عام ومصرنا الغالية بخير تنعم بالأمن والأمان والرخاء.

واختتمت عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، تهنئتها بالتأكيد علي عمق ومتانة أواصر المحبة والمودة بين قطبي الأمة، معبره عن خالص تمنياتها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوافر الصحة ودوام التوفيق والنجاح والسداد، قائلة: ونحن نستقبل عامًا جديدًا نتطلع أن يحمل لمصرنا الحبيبة المزيد من الإنجازات والنجاحات غير المسبوقة على كافة المستويات في طريق التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

يحتفل الأقباط اليوم بعيد الميلاد المجيد حيث تقام صلوات عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة ويقام القداس يوم السبت المقبل الموافق 6 يناير.