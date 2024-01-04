وفد من" القومي لحقوق الإنسان" يزور البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس، السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، يرافقها السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس، وعدد من أعضاء المجلس، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

أهمية بناء الإنسان كأساس بناء الدول والمجتمعات

تناول اللقاء أهمية بناء الإنسان الذي يعد أساس بناء الدول والمجتمعات، وهو أمر يحتاج الاهتمام أولًا بالأسرة والمدرسة، مع ضرورة تضافر كافة الجهود في سبيل تحقيق هذا الهدف.

وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

كما قدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد.

وزار الدكتور محمد مختار جمعة المقر البابوي بالقاهرة، صباح اليوم، على رأس وفد من قيادات الوزارة، حيث قدم التهنئة لقداسة البابا معربًا عن تمنياته بأن يكون العام الجديد مبشر بالخير والاستقرار، و شكره قداسة البابا على تهنئته متمنيًا دوام هذه اللقاءات التي تدعم أواصر المحبة.