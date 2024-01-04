الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بسبب الشغب.. رابطة الأندية تعاقب جماهير المصري والإسماعيلي

جماهير المصري
جماهير المصري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، عن العقوبات الخاصة بمباراة المصري والإسماعيلي، في الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

وقررت الرابطة إصدار العقوبات التالية..

أولا.. حرمان 474 مشجع من جماهير النادي المصري، و153 مشجع من جماهير النادي الإسماعيلي، من حضور 6 مباريات.

ثانيا.. توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيها على كل نادي، مع إلزامهم بتحمل قيمة ما تم إتلافه في ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ثالثا.. منع حاملي أرقام بطاقات المشجعين التالية من دخول أي ستاد لمدة 3 سنوات في أي بطولة، وهم..

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عقوبات دربي القناة بين المصري والإسماعيلي

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة المصري والإسماعيلي، والتي أقيمت الاثنين الماضي، في ختام الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري نايل، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، قد شهدت احداث شغب واشتباكات، وصلت لحد التراشق بين الطرفين بالكراسي والأيدى.

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