عقوبات الحرمان من حضور المباريات تنتظر جماهير المصري والإسماعيلي

تنتظر رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، تقريري مراقب المباراة والمسابقات لمباراة المصري والإسماعيلي التي أقيمت أمس ضمن مباريات الدوري الممتاز وشهدت أحداث مؤسفة بين جماهير الناديين.

عقوبات كبيرة فى انتظار المصري والإسماعيلي

ووفقا لمصدر داخل رابطة الأندية في تصريحات لـ«الدستور»، أن هناك عقوبات قوية تنتظر جماهير الناديين وقد تصل إلى الحرمان من حضور عدد كبير من المباريات، أو الحرمان من حضور المباريات لنهاية الموسم ولكن رابطة الأندية تنتظر التقارير الخاصة بالمباراة.

وواصل، أن ما حدث بعد المباراة لابد من عقوبات رادعة تجاه هذه القلة التى كانت سببا فى إثارة أزمة كبيرة بتكسير مدرجات ملعب المباراة، ورابطة الأندية ستعلن عن العقوبات المناسبة لما حدث خلال الساعات القليلة المقبلة.

واختتتم المصدر، بأن رابطة الأندية تسعى لزيادة عدد الجماهير خلال الفترة المقبلة، ولكن كل الأحداث المؤسفة التى تصدر من الجماهير تكون عائقا امام رابطة الأندية لمطالبة الجهات الأمنية بزيادة عدد الجماهير.

وكانت مباراة المصري والإسماعيلي قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وقد تقدم الإسماعيلي عن طريق عبدالرحمن مجدي وتعادل للمصري فخر الدين يوسف في الدقائق الأخيرة من المباراة.