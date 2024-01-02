الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عقوبات الحرمان من حضور المباريات تنتظر جماهير المصري والإسماعيلي

رابطة الأندية
رابطة الأندية

تنتظر رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، تقريري مراقب المباراة والمسابقات لمباراة المصري والإسماعيلي التي أقيمت أمس ضمن مباريات الدوري الممتاز وشهدت أحداث مؤسفة بين جماهير الناديين.

عقوبات كبيرة فى انتظار المصري والإسماعيلي 

ووفقا لمصدر داخل رابطة الأندية في تصريحات لـ«الدستور»، أن هناك عقوبات قوية تنتظر جماهير الناديين وقد تصل إلى الحرمان من حضور عدد كبير من المباريات، أو الحرمان من حضور المباريات  لنهاية الموسم ولكن رابطة الأندية تنتظر التقارير الخاصة بالمباراة.

وواصل، أن ما حدث بعد المباراة لابد من عقوبات رادعة تجاه هذه القلة التى كانت سببا فى إثارة أزمة كبيرة بتكسير مدرجات  ملعب المباراة، ورابطة الأندية ستعلن عن العقوبات المناسبة لما حدث خلال الساعات القليلة المقبلة.

واختتتم المصدر، بأن رابطة الأندية تسعى لزيادة عدد الجماهير خلال الفترة المقبلة، ولكن كل الأحداث المؤسفة التى تصدر من الجماهير تكون عائقا امام رابطة الأندية لمطالبة الجهات الأمنية بزيادة عدد الجماهير. 

وكانت مباراة المصري والإسماعيلي قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وقد تقدم الإسماعيلي عن طريق عبدالرحمن مجدي وتعادل للمصري فخر الدين يوسف في الدقائق الأخيرة من المباراة.

المصرى الاسماعيلى احداث مؤسفة رابطة الأندية اتحاد الكرة عقوبات

الأكثر قراءة

لاعبو الفراعنة يجهزون مفاجأة خاصة لمحمد صلاح (خاص)

انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت (فيديو)

مَن هو قيادى حماس صالح العارورى الذى اغتالته إسرائيل الليلة؟

أمطار وضباب.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس غدٍ الأربعاء

إعدامات واغتصابات.. لماذا يحتاج السودان إلى تدخل دولى عاجل؟ (فيديو)

عاجل.. أول رد من "حماس" على استهداف صالح العارورى فى بيروت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء