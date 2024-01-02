إخلاء سبيل 5 من مشجعي المصري على خلفية أحداث مباراة الإسماعيلي

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، إخلاء سبيل خمسة من مشجعي المصري بضمان محل إقامتهم عقب القاء القبض عليهم مساء أمس الاثنين، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة المصري والإسماعيلي والتي أقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب.

وجاء قرار الإفراج عن المشجعين عقب الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي مع قيادات مديرية أمن الإسكندرية ومسئولي النيابة العامة بالاسكندرية عقب المباراة مباشرة، والتي استمرت حتى الساعات الاولى من صباح اليوم حيث تواصلت اتصالات المجلس مع كافة الجهات المعنية.

ووجه مجلس إدارة النادي المصري خالص شكره وتقديره للسيد اللواء خالد البروي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية وكافة القيادات الامنية بمحافظة الإسكندرية واللواء صبري الزرقا مدير جهاز ستاد الجيش ببرج العرب عقب المجهودات الكبيرة في هذا الشأن.