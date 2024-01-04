الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الدفاع الروسية: تدمير 10 صواريخ أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

صواريخ أوكرانية فوق
صواريخ أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاع الجوي الروسي دمَّر 10 صواريخ أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، جاء ذلك خلال نبأ عاجل، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

الحرب الروسية الأوكرانية 

وكان دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، روسيا وأوكرانيا إلى ممارسة ضبط النفس في ضوء الهجمات المتبادلة مؤخرًا، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.

وجاء في منشور لمكتبه على منصة "إكس"، أن ثمة تصعيد مقلق للأعمال العدائية، قتل عشرات المدنيين في أوكرانيا وروسيا.

وزارة الدفاع الروسية الدفاع الجوي الروسي الحرب الروسية الأوكرانية القاهرة الإخبارية عدد القتلى في أوكرانيا

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