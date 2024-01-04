الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسي يكشف عن أهداف نتنياهو الحقيقية جراء التوسع في نطاق الحرب

جهاد حرب
جهاد حرب

قال جهاد حرب، كاتب ومحلل سياسي، إن عملية الاغتيال الخاصة بصالح العروري في دولة لبنان تشير إلى إمكانية التوسع في نطاق الحرب بصورة كبيرة الفترة المقبلة.

الحرب بفلسطين 

وأكد جهاد حرب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الموساد الإسرائيلي صرح بأن جيش الاحتلال الصهيوني سيصل عاجلًا أم آجلا إلى كل من تورط في حادث 7 أكتوبر.

وأضاف في حديثه، أن من المتوقع أن تذهب إسرائيل إلى توسيع الحرب من أجل استهداف عناصر المقاومة المتواجدة خارج الحدود.

وأشار إلى أن وزير الجيش الصهيوني أعلن اليوم أن التسوية مع لبنان وقتها قصير للغاية، وهذا يعني أنه يوجد تهديد صهيوني مباشر على لبنان.

أحداث باب المندب 

وتابع: "مايجري في باب المندب من تحركات الحوثيين لمنع وصول السفن إلى إسرائيل أيضًا ستؤدي إلى توسع الحرب وخروجها خارج الحدود الفلسطينية".

واستطرد: "هناك أغراض سياسية خاصة لنتنياهو للتوسع في الحرب، ومن هذه الأهداف التخلص من الضغوطات الداخلية الصهيونية، إسرائيل تريد إعادة تشكيل الصورة الذهنية عن الجيش الصهيوني".

جهاد حرب كاتب ومحلل سياسي القاهرة الإخبارية توسيع نطاق الحرب الحرب بلبنان

الأكثر قراءة

المركزى: ارتفاع صافى احتياطيات مصر من النقد الأجنبى إلى 35.22 مليار دولار

تحركات أمريكية لمنع اندلاع حرب جديدة بعد اغتيال العارورى

قرار جديد من الأهلى يؤجل إتمام صفقة عمر كمال عبدالواحد

3 ضحايا.. تطور جديد في اطلاق نار بمحل كباب شهير بأكتوبر

النقل: مليون دولار سنويًا ومدة التعاقد 15عامًا لتشغيل محطات الركاب السياحية

عاجل.. "التعليم" تُحدد تفاصيل إجراءات وموعد امتحانات الثانوية العامة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار