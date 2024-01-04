محلل سياسي يكشف عن أهداف نتنياهو الحقيقية جراء التوسع في نطاق الحرب

قال جهاد حرب، كاتب ومحلل سياسي، إن عملية الاغتيال الخاصة بصالح العروري في دولة لبنان تشير إلى إمكانية التوسع في نطاق الحرب بصورة كبيرة الفترة المقبلة.

الحرب بفلسطين

وأكد جهاد حرب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الموساد الإسرائيلي صرح بأن جيش الاحتلال الصهيوني سيصل عاجلًا أم آجلا إلى كل من تورط في حادث 7 أكتوبر.

وأضاف في حديثه، أن من المتوقع أن تذهب إسرائيل إلى توسيع الحرب من أجل استهداف عناصر المقاومة المتواجدة خارج الحدود.

وأشار إلى أن وزير الجيش الصهيوني أعلن اليوم أن التسوية مع لبنان وقتها قصير للغاية، وهذا يعني أنه يوجد تهديد صهيوني مباشر على لبنان.

أحداث باب المندب

وتابع: "مايجري في باب المندب من تحركات الحوثيين لمنع وصول السفن إلى إسرائيل أيضًا ستؤدي إلى توسع الحرب وخروجها خارج الحدود الفلسطينية".

واستطرد: "هناك أغراض سياسية خاصة لنتنياهو للتوسع في الحرب، ومن هذه الأهداف التخلص من الضغوطات الداخلية الصهيونية، إسرائيل تريد إعادة تشكيل الصورة الذهنية عن الجيش الصهيوني".