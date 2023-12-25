"انتظار هدنة قريب".. محلل سياسي: طرفي الحرب في فلسطين شعروا بالإنهاك الشديد

قال جهاد حرب، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إنه من المتوقع أن تنتهي إسرائيل من هذا العنف غير الهادف الذي تقوم به يوميًا في حق الإنسانية الفلسطينية لتعود كما كانت قبل هذه الغارات الأخيرة المكثفة التي شنتها بعد حادث 7 أكتوبر.

الحرب بفلسطين

وأكد الدكتور جهاد حرب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث الأخبار” مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن طرفي الحرب شعروا بالإرهاق الشديد، حيث يمكن القول أن القوات الصهيونية تكبدت الكثير من الخسائر البشرية والمادية، كما أن الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني تكبد أيضًا خسائر لم يشهدها من قبل بهذه الحدة، ولهذا من المتوقع أن يكون هناك هدنة قريبة.

وأضاف في حديثه، أنن الموقف المصري ثابت وحاسم تجاه القضية الفلسطينية، حيث أكدت مصر رفضها فكرة الكيان الصهيوني الخاص بتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا من وطنهم إلى سيناء أو الدول المجاورة الشقيقة، هذا علاوة عن المساعدات الإنسانية والطبية التي أرسلتها الدولة المصرية منذ بداية الحرب لمساعدة الشعب الفلسطيني قدر المستطاع، هذا إضافة إلى حجم الجهود الدبلوماسية التي قامت بها مصر محليًا ودوليًا من أجلل التوصل لحل جذري في القضية الفلسطينية.

احتجاجات شعبية في تل أبيب

وتابع: "حكومة اليمين المتطرف تعاني من أزمات داخلية كثيرة، حيث هناك الكثير من الاحتجاجات الداخلية الشعبية في تل أبيب التي تطالب بضرورة إيقاف الحرب من أجل الإفراج عن المحتجزين سريعًا وعودتهم سالمين".