الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": مسيرة شعبية حاشدة لتشييع جثمان صالح العارورى فى لبنان

الجنازة
الجنازة

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن هناك مسيرة شعبية حاشدة لتشييع جثمان صالح العاروري في لبنان.

تشييع جثمان العاروري 

وأكد أحمد سنجاب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك استعدادات كثيفة من أجل تشييع جثمان القيادي في حركة حماس صالح العاروري واثنين ممن كانوا معه في عملية الاغتيال التي تعرض لها في منطقة الضاحية الجنوبية مساء أمس الأول.

المسيرة ستخرج من مسجد الإمام علي إلى المقابر في مخيم شاتيلا  

وأضاف في حديثه، أن الترتيبات الأولية تقول إنه سيتم أداء صلاة الجنازة على جثامين العاروري ورفاقه في مسجد الإمام علي في بيروت بعد صلاة عصر اليوم، وستخرج مسيرة شعبية من مسجد الإمام علي إلى المقابر في مخيم شاتيلا في العاصمة اللبنانية بيروت، مشيرا إلى أن هذه المسافة ليست قصيرة وهناك دعوات لحشد كبير بهذه الجنازة وهي تعبير على الرفض والاحتجاج على العدوان الإسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت.

القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب مراسل القلاهرة الإخبارية تشييع جثمان صالح العاروري الحرب الفلسطينية الصهيونية

مواد متعلقة

العدل للدراسات الاقتصادية: ارتفاع رأس المال للبورصة لمستوى 1.66 تريليون جنيه خلال 2023

عمرو البسيوني يكشف أخر جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة في 2023

مراسل "القاهرة الإخبارية": العدوان الإسرائيلى على بيروت وحّد القوى السياسية

عزت إبراهيم: اغتيال "العارورى" تصعيد إسرائيلى هدفه إجهاض المساعى المصرية

أشرف سنجر: الرأى العام الأمريكى ضعيف وغير مؤثر فى صنع القرار

أشرف سنجر: "ساندرز" طالب بوقف الدعم الأمريكى لإسرائيل بـ10 مليارات دولار

العشرى: الساعات المقبلة قد تشهد دخول المنطقة الحرب مع إسرائيل

أسامة السعيد: حرب غزة ستكون مرحلة انتقالية نحو صراع أكبر

الأكثر قراءة

قرار جديد من الأهلى يؤجل إتمام صفقة عمر كمال عبدالواحد

عاجل.. "التعليم" تُحدد تفاصيل إجراءات وموعد امتحانات الثانوية العامة 2024

"مالحقوش يتهنوا".. تفاصيل وفاة عروسين فى الصباحية بنجع حمادى (فيديو)

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي

بعد تزايد الضغوط.. مخططات أمريكية جديدة بشأن مستقبل القضية الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار