22 مليون جنيه لاحلال وتجديد شبكة المياه بعدة مناطق بمدينة الغردقة

أكد المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر انه قد تم الانتهاء من احلال وتجديد شبكة المياه بمنطقة شيري وخلف فندق الجولف وستار فيش وخلف مسجد الهداية وخلف فندق شكسبير ومنطقة جبل العفش وخلف جمعية أبناء الشيخية بتكلفة 22 مليون جنيه، لتطوير وتحسين الخدمات.

الإجراءات الاحترازية الدائمة لمراقبة جودة مياه الشرب

وأضاف عيسي أن اعمال الإحلال والتجديد لخطوط وشبكاتخ المياه تساهم في تأمين وصول المياه للمواطنين من خلال تحسين كميات المياه التي تصل للمواطن وضمان وصول المياه بجودة عالية، كما تتخذ الشركة العديد من الإجراءات الاحترازية الدائمة لمراقبة جودة مياه الشرب من خلال قطاع المعامل ومراقبة الجودة وشئون البيئة.

ومن جهة اخري، ناشدت الشركة اهالي هذه المناطق للتوصيل على شبكات المياه الجديدة بهذه المناطق على أن يتم التوصيل تحت اشراف الشركة.

مساء الجمعة... قطع المياه لمدة ١٢ ساعة عن بعض مناطق فيصل بالجيزة



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق: "كفر طهرمس، الطالبية فيصل، حسن محمد فيصل، التعاون، الطوابق، المطبعة، كعابيش، المريوطية، الصفا والمروة والمنشية، العريش، الكوم الأخضر مع شارع المستشفى، المريوطية هرم وفيصل" وذلك لمدة ١٢ ساعة، بدءًا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق ٥/ ١ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق ٦ / ١ / ٢٠٢٤.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال الصيانة بتغيير محبس قطر ٨٠٠ مم على خط الطرد الخاص بمحطة رفع ترسا ٦، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لتركيب المحبس.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.