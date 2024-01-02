إنهاء مشاكل الصرف الصحى داخل قرى مركز طهطا على يد "حياة كريمة"

قامت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتقديم الكثير من الخدمات للسكان داخل قرى مركز طهطا في محافظة سوهاج، حيث عملت على رصد مشاكل السكان ومن ثم قامت بتقديم الحلول خلال أيام ، وذلك للارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي للسكان، بعدما عانوا لسنوات طويلة دون وجدود حلول لها.

المبادرة حمتنا من الأمراض بتجديد شبكة الصرف الصحى

روائح كريهه وأمراض وأوبئة انتشرت جميعها في قرى مركز طهطا بمحافظة سوهاج، مما جعل الأهالي يعيشون في قلق دائم وتمنوا فقط أن تنتهي تلك الأزمة التي استمرت مغهم لسنوات طويلة بدون حلول، وبين ليلة وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بالخير وقدمت كل ما يحتاجوا السكان.

وقال محمد عبد الفتاح، يقطن في إحدى قرى المركز، إن مبادرة "حياة كريمة" أنقذت أهالى قريته من الموت بسبب انتشار الأمراض الناتجة عن تهالك شبكة الصرف الصحى، لافتًا إلى أنه فى البداية، وصل فريق ميدانى تابع للمبادرة، وكان أفراده يحملون الكثير من الدفاتر، وأول ما فعلوه هو التحدث مع الأهالى عن احتياجاتهم ومشكلاتهم وأحلامهم، وكانت المشكلة الرئيسية والأكبر هى تهالك شبكة الصرف الصحي.

وأضاف “عبدالفتاح”، أن المبادرة حققت حلم الأهالى فى وقت قياسى، إذ طوّر رجال المبادرة شبكة الصرف الصحى، وبذلك انتهى زمن بِرَك الصرف الصحى، والخوف من اختلاط الصرف بمياه الشرب، معلقًأ: “فى الماضى كنا نرى الحشرات فى كل مكان، وكان ذلك يتسبب فى نقل الكثير من الأمراض، مشيرًا إلى أن المبادرة حلّت مشكلة انتشار القمامة، وعالجت المرضى مجانًا”.

وأوضح أن كل ما قامت به المبادرة كان بمثابة حلم كبير لدى السكان، حيث إن القرى داخل المركز لم تشهد أي نوع من أنواع التطوير منذ مئات السنين، موجه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير والكثير من الخدمات للارتقاء بالسكان معيشيًا واجتماعيًا، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري وطورت الخدمات داخل القرى النائية.