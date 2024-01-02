الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إنهاء مشاكل الصرف الصحى داخل قرى مركز طهطا على يد "حياة كريمة"

محطة صرف صحي
محطة صرف صحي

قامت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتقديم الكثير من الخدمات للسكان داخل قرى مركز طهطا في محافظة سوهاج، حيث عملت على رصد مشاكل السكان ومن ثم قامت بتقديم الحلول خلال أيام ، وذلك للارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي للسكان، بعدما عانوا لسنوات طويلة دون وجدود حلول لها.

320 مجمعًا حكوميًا و124 سوقًا حضرية ضمن «حياة كريمة»

"حياة كريمة" تحقق أحلام القرى الأكثر احتياجًا في المنيا

المبادرة حمتنا من الأمراض بتجديد شبكة الصرف الصحى

روائح كريهه وأمراض وأوبئة انتشرت جميعها  في قرى مركز طهطا بمحافظة سوهاج، مما جعل الأهالي يعيشون في قلق دائم وتمنوا فقط أن تنتهي تلك الأزمة التي استمرت مغهم لسنوات طويلة بدون حلول، وبين ليلة وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بالخير وقدمت كل ما يحتاجوا السكان.

وقال محمد عبد الفتاح، يقطن في إحدى قرى المركز، إن مبادرة "حياة كريمة" أنقذت أهالى قريته من الموت بسبب انتشار الأمراض الناتجة عن تهالك شبكة الصرف الصحى، لافتًا إلى أنه فى البداية، وصل فريق ميدانى تابع للمبادرة، وكان أفراده يحملون الكثير من الدفاتر، وأول ما فعلوه هو التحدث مع الأهالى عن احتياجاتهم ومشكلاتهم وأحلامهم، وكانت المشكلة الرئيسية والأكبر هى تهالك شبكة الصرف الصحي.

وأضاف “عبدالفتاح”، أن المبادرة حققت حلم الأهالى فى وقت قياسى، إذ طوّر رجال المبادرة شبكة الصرف الصحى، وبذلك انتهى زمن بِرَك الصرف الصحى، والخوف من اختلاط الصرف بمياه الشرب، معلقًأ: “فى الماضى كنا نرى الحشرات فى كل مكان، وكان ذلك يتسبب فى نقل الكثير من الأمراض، مشيرًا إلى أن المبادرة حلّت مشكلة انتشار القمامة، وعالجت المرضى مجانًا”.

وأوضح أن كل ما قامت به المبادرة كان بمثابة حلم كبير لدى السكان، حيث إن القرى داخل المركز لم تشهد أي نوع من أنواع التطوير منذ مئات السنين، موجه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير والكثير من الخدمات للارتقاء بالسكان معيشيًا واجتماعيًا، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري وطورت الخدمات داخل القرى النائية.

حياة كريمه المبادرة الرئاسية الخدمات للسكان محافظة سوهاج مركز طهطا

الأكثر قراءة

عاجل.. هجوم صاروخى حوثى يستهدف بارجة أمريكية فى البحر الأحمر

عاجل.. زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

عاجل.. "الأرصاد" تحذر سكان 4 محافظات من طقس الثلاثاء.. ما القصة؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

“جوزى كان بخيل”.. حكاية "سماح" أمام محكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة