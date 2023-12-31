الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خدمة 5 نجوم.. "حياة كريمة" تعيد الحياة لمركز طهطا في سوهاج

حياة كريمة
حياة كريمة

قدمت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" الكثير من الخدمات الصحية والمعيشية للسكان داخل القرى النائية والأكثر فقرًا، بعدما يقوم فريق ميداني تابع للمبادرة برصد مشاكل السكان ومن ثم يقوم الفريق بتقديم الحلول خلال فترة وجيزة للارتقاء بمستوى السكان معيشيًا واجتماعيًا.  

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 المبادرة أنقذتنا من طرق الموت وقضت على الحوادث الدموية نهائيًا

 لم يكن الخروج من مركز طهطا في محافظة سوهاج بأمر سهل بل كان يمثل خطر كبير على الأهالي بسبب تدهور الطريق الرئيسية والفرعية داخل المركز، وذلك جعل الأهالي يعيشون في عزلة تامة، مما تسبب في تدهور حالتهم الصحية والمعيشية، وتمنوا فقط أن تنتهي تلك الأزمة التي أستمرت معهم لسنوات طويلة، وبين ليلية وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالخير وحققت كل أحلام السكان.

وقال "عبد البصير" من أبناء مركز طهطا إن سعادته كبيرة جدًا بعدما رأى شباب مبادرة "حياة كريمة" يجوبون القرية لرصد احتياجات الأهالى ومشكلاتهم، خاصة أنه لم يلتفت لهم أى مسئول منذ فترة طويلة.

وذكر أن القرية لم تشهد أى تطوير لمرافقها وخدماتها منذ عقود، ولعل تهالك الطرق هو ما تسبب فى تحويلها إلى قرية معزولة، لأن الطريق الوحيد الذى تصله بالمركز وباقى القرى يشهد العديد من الحوادث الدموية المميتة التى حولت رحلتى الذهاب والإياب من وإلى المركز إلى كابوس مرعب.

وأوضح أن فى أقل من ٣ أشهر تمكنت المبادرة الرئاسية من إنقاذ حياة أرواح الآلاف من سكان القرى، حيث رصفت الشوارع الرئيسية والجانبية بالمركز، وهيأت طرق السفر لمنع تكرار الحوادث.

وأضاف أن طريق "الكارتة" أو نزلة القاضى، غرب طهطا، كان سيئًا للغاية ومليئًا بالحفر والنتوءات، الأمر الذى تداركته المبادرة بتطوير الطريق الذى يصل طوله إلى ٢٢٠٠ متر، وأعادته ليكون على خريطة الطرق المرورية الأكثر استخدامًا بعدما هجره الأهالى، وأطلقوا عليه طريق الموت.

واختتم بتوجيه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات للسكان وارتقوا بهم معيشيًا واجتماعيًا، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي تقوم بتطوير وإحلال القرى النائية والفقيرة في ربوع مصر.

المبادرة الرئاسية حياة كريمه الخدمات الصحية محافظة سوهاج مركز طهطا القرى النائية

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