أستاذ اقتصاد: "حياة كريمة" قلصت الفجوة التنموية بين الوجه البحرى وإقليم الصعيد

أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أن مبادرة “حياة كريمة” ساهمت بشكل كبير في تحسين فكرة تقليص الفجوة التنموية بين الوجه البحري وإقليم الصعيد.

وقال “عنبر” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن المبادرة استهدفت قطاعات شملت كافة المجالات، التي يمكن أن ترفع من مستوى رفاهية المواطن، سواء فيما يتعلق بالخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، أو فيما يتعلق بالاستثمار في العنصر البشري، من خلال الاهتمام بمستوى الرعاية الصحية، فضلًا عن إنشاء مستشفيات، أو رفع مستوى تعليمي.

وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أنه عندما ننظر إلى الأرقام، وبمقارنة بينها وبين التقارير التي كانت ترصد أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية، سواء فيما يتعلق بمعدل البطالة أو مستوى الفقر، أو غيره ما بين إقليم الصعيد، ومحافظات الوجه البحري، سنجد أنه كانت هناك فجوة تنموية كبيرة، وكانت آثارها الاقتصادية لا تلقى بظلالها فقط على إقليم الصعيد، لكن أيضا كانت بتلقي على العاصمة، لأنه لم يكن للمواطن في محافظات الصعيد، الباحث عن التنمية أو مصدر رزق أكبر، سبيل سوى فكرة الهجرة من الريف إلى الحضر”.