السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الاتحاد العام للجمعيات: "حياة كريمة" أهم مبادرة تنموية فى مصر

طلعت عبدالقوي
طلعت عبدالقوي

قال طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن مبادرة حياة كريمة،  أهم مبادرة تنموية في مصر.

وأضاف عبدالقوي، خلال مداخلة فضائية لـ"إكسترا نيوز" أن المبادرة تستهدف توفير مياه شرب نقية وكهرباء ومراكز شباب ووحدات صحية وطرق ومشروعات صغيرة ومشروعات متناهية الصغر وكل مرافق الحياة والخدمات ستكون موجودة.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تهدف لتحويل الريف المصري لشكل مختلف وتوفير مياه شرب نقية وصرف صحي آمن وكهرباء ووحدات صحية ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير كل الخدمات، مؤكدًا أن تكلفة المرحلة الأولى تضم 650 مليار جنيه، وأن المرحلة الثانية تبدأ خلال الأسابيع المقبلة.

وتابع أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنفق 14 مليار جنيه استفاد منها 30 مليون مواطن، منهم 25 استفادوا بمساعدات غذائية و5 ملايين استفادوا بخدمات طبية وتم توفير فرص عمل لهم وتوجد قوافل ستر وعافية وقوافل كتف في كتف ومبادرة ازرع استفاد منها 150 ألفًا من المزارعين وهى مستمرة هذا العام ويستفيد منها نصف مليون ويزرعون مليون فدان قمح وفول صويا.

حياة كريمه مبادرة حياة كريمة مشروعات صغيرة

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