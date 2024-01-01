الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حياة كريمة" تحقق أحلام القرى الأكثر احتياجًا في المنيا

حياة كريمة
حياة كريمة

طفرة كبيرة حققتها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة المنيا، والتى تمتد جنوبا وشمالا، ومشروعات متنوعة تشمل كل ضواحي البنية التحتية من رصف طرق وتعليم وصحة وصرف صحى ومحطات مياه، وغاز طبيعى، إلى مراكز الشباب، للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

 

مؤمن: حياة كريمة غيرت حياتنا إلى الأفضل

قال مؤمن أحد المواطنين، مركز سمالوط: "المبادرة الرئاسية ساعدت أهالي المنيا في توفير مأمن لهم بعد سنوات من الإهمال والتهميش، خاصة الفلاحين المستفيدين من الجمعيات الزراعية، وحدة طب بيطرى، معمل ألبان، مركز إرشا، من أجل رفع مستوى الخدمات التنموية الريفية وتوفير الخدمات الزراعية للمواطنين بصورة ميسرة".

وأضاف أن المبادرة قامت بإنشاء سوق حضاري وموقف حضارى بكل قرية تابعة للمبادرة في محافظة المنيا، بالإضافة إلى إنشاء مجمع خدمات حكومية ومجمع خدمات زراعية بكل قرية منها، بهدف تجميع الخدمات التي يحتاجها المواطن بمكان واحد من أجل توفير الجهد والوقت على المواطن، حيث يضم مجمع الخدمات الحكومية.

خيري: بعد سنوات من الإهمال تحولنا لقرية نموذجية

قال خيري أحد أهالي قرية المعصرة: "لم نكن نحلم بما وصلت إليه قريتنا إلى أول قرية نموذجية بمحافظة المنيا، وتحقيق كافة الخدمات التي كنا نعاني من عدم وجودها، من إنشاء مكتب بريد ودخوله الخدمة لتوفير كافة الخدمات التى تتيحها هيئة البريد المصرى لأهالى القرية والقرى المجاورة تيسيرًا على المواطنين وإحلال وتجديد عدد من الطرق الداخلية".

وأضاف خيري: "ساعدت المبادرة قرية المعصرة في التحول إلى قرية يحلم  أي مواطن أن يعيش بها بعد أن كانت مهملة ناقصة الخدمات، حيث قامت المبادرة بتطوير وإحلال وتجديد محطة السكة الحديد بالمعصرة وإنشاء مكتبة حياة كريمة لرفع مستوى الوعى العام فى المجتمع ومساعدة الشباب والفتيات على الثقافة".

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