الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: لا بد من موقف عربى موحد للدفاع عن القضية الفلسطينية

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

قال الدكتور محمد شاكر، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر لن تقف وحدها دفاعًا عن القضية الفلسطينية، ويجب أن يكون هناك موقف عربي موحد، مشيرًا إلى أن الجميع يشهد بالموقف المصري وأهميته تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف "شاكر"، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن مصر لن تستطيع وحدها أن تجابه العالم، خصوصًا أن مصر تقدم المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة رغم الأزمة التي يشهدها العالم، موضحًا أن الموقف الدبلوماسي المصري يتصاعد يوميًا.

أستاذ علوم سياسية: مصر تلعب دورًا قويًا جدًا تجاه القضية الفلسطينية

وتابع: "نطالب بموقف دبلوماسي عالمي قوي سواء من خلال الجهود الثنائية بين مصر والشركاء الآخرين من الدول الأخرى أو حتى على مستوى المنظمات الدولية".

وأكد أن مصر تلعب دورًا قويًا جدًا تجاه القضية الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطيني، متابعًا: "لكن نحتاج من باقي الدول العربية أن تصطف حول القضية الفلسطينية دفاعًا؛ لأنها ليست قضية مصر فقط لكنها قضية كل العرب".

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