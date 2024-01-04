مليون دولار لسبورتنج لشبونة تنهى وقف القيد بالزمالك

يجهّز مسئولو نادي الزمالك لإرسال مبلغ مليون دولار إلى نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي من أجل إنهاء أزمة القيد التي يمر بها النادي في الوقت الحالي وتسببت في عدم إبرام أي صفقات في بداية الموسم الجاري.

ويتحرك مسئولو القلعة البيضاء في الوقت الحالي من أجل إنهاء أزمة القيد، وتم الاتفاق مع سبورتنج لشبونة البرتغالي على دفع مبلغ مليون دولار والحصول على مخالصة وتقسيط بقية المبلغ على دفعتين، حيث سيتم تحويل مبلغ 200 ألف دولار فور الحصول على المخالصة.

ويرغب مسئولو الزمالك في إنهاء الأمر في أسرع وقت من أجل سداد مستحقات سبورتنج لشبونة خاصة أن الفريق يعاني من نقص في العديد من المراكز وضرورة حسم الأمر في أسرع وقت.