الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مليون دولار لسبورتنج لشبونة تنهى وقف القيد بالزمالك

حسين لبيب
حسين لبيب

يجهّز مسئولو نادي الزمالك لإرسال مبلغ مليون دولار إلى نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي من أجل إنهاء أزمة القيد التي يمر بها النادي في الوقت الحالي وتسببت في عدم إبرام أي صفقات في بداية الموسم الجاري.

ويتحرك مسئولو القلعة البيضاء في الوقت الحالي من أجل إنهاء أزمة القيد، وتم الاتفاق مع سبورتنج لشبونة البرتغالي على دفع مبلغ مليون دولار والحصول على مخالصة وتقسيط بقية المبلغ على دفعتين، حيث سيتم تحويل مبلغ 200 ألف دولار فور الحصول على المخالصة.

ويرغب مسئولو الزمالك في إنهاء الأمر في أسرع وقت من أجل سداد مستحقات سبورتنج لشبونة خاصة أن الفريق يعاني من نقص في العديد من المراكز وضرورة حسم الأمر في أسرع وقت.

الزمالك ارسال مليون دولار للشبونة انهاء ازمة القيد فى الزمالك ازمة الزمالك وسبورتنج لشبونة رحيل محمد عواد تجديد عقد محمد عواد جلسة حسين لبيب ومحمد عواد

الأكثر قراءة

عاجل.. منتجو القصب يستعدون لتوريد المحصول و8 شركات تبدأ الإنتاج

سعر الذهب اليوم في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار للجرام والسبيكة

مليون دولار لسبورتنج لشبونة تنهى وقف القيد بالزمالك

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-1-2024 والأهلي والزمالك القادمة والقنوات الناقلة

عاجل.. حزب الله يؤكد مقتل 3 من عناصره بينهم القيادى حسين يزبك فى جنوب لبنان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

"الأوقاف الفلسطينية": 21 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان 52 مرة بالحرم الإبراهيمي

فلسطين تثمن المواقف الدولية الرافضة لتهجير مواطنيها

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية