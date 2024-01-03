الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم 3 يناير.. وعيار 18 يسجل 2.734 جنيهًا

الذهب
الذهب

تشهد أسعار الذهب اليوم الأربعاء، حالة من الانخفاض خلال الساعات الماضية بعد فترة تذبذب في الأسعار ناتج عن وجود تخوفات لدي بعد المقبلين على الزواج والراغبين في اقتناء الذهب كنوع من الاستثمار الامن وفي ظل حالة من انخفاض المبيعات تراجع بشكل طفيف في أسعار الذهب اليوم الاربعاء 3 يناير 2024.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ونقدم في “الدستور” نشرة يومية  تشمل أسعار الذهب عيار 21، وأسعار الذهب عيار 18، واسعار الذهب عيار 24، ونقدم أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية.

سعر الذهب عيار 21
سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 بدون مصنعية: 3،190 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18
سجّل سعر الجرام للذهب عيار 18 بدون مصنعية: 2،734 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 24
سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر بدون مصنعية: 3،646 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14
سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 للشراء: 2،127 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 للبيع: 25،280  جنيها.

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تحدد وزارة التموين قيمة مصنعية الذهب والتي تضاف لسعر الجرام وتختلف مصنعية الذهب حسب عياره، حيث تتراوح وزن جرام الذهب عيار 18 بين 80 و120 جنيهًا، ووزن جرام الذهب عيار 21 يتراوح بين 50 و70 جنيهًا. أما وزن الجنيه الذهب فيتراوح بين 250 و300 جنيه.


وافتتح  التعاملات علي الذهب الفوري خلال تداولات أمس الثلاثاء عند المستوى 2062 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى عند 2078 دولار للأونصة مرتفعًا بنسبة 0.8%، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2075 دولار للأونصة.

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