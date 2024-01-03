الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وضع حجر الأساس لمقر هيئة قضايا الدولة الجديد بالمنوفية

محافظ المنوفية ووفد
محافظ المنوفية ووفد قضايا الدوله

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، المستشار مسعد عبدالمقصود رئيس هيئة قضايا الدولة والوفد المرافق له. 

تأتي تلك الزيارة على هامش وضع حجر الأساس لمقر هيئة قضايا الدولة الجديد بمدينة شبين الكوم. 

حضر اللقاء محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، والمستشار عصام النديم المستشار القانوني للمحافظة، ولفيف من السادة المستشارين لهيئة قضايا الدولة.

حيث رحب محافظ المنوفية برئيس هيئة قضايا الدولة والوفد المرافق له، مشيدًا بالجهود التي تقوم بها وزارة العدل في إنشاء العديد من المنشآت القضائية بجانب النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقًا لقيم العدل وسيادة القانون، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كل أوجه الدعم والتعاون مع هيئة قضايا الدولة على كل الأصعدة تحقيقًا للصالح العام، فيما تم بحث أوجه التعاون المشترك ومناقشة عدد من الموضوعات المهمة.

ومن جانبه قدم رئيس هيئة قضايا الدولة الشكر لمحافظ المنوفية على حفاوة الاستقبال وحرصه المستمر لتقديم أوجه الدعم لأعضاء الهيئة، مثمنًا جهود المحافظ في النهوض والارتقاء بالخدمات المقدمة بمختلف الملفات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين بصورة مباشرة لتحقيق حياة كريمة ولائقة وفقًا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة والتنمية المستدامة، هذا وقد تبادل محافظ المنوفية ورئيس هيئة قضايا الدولة الدروع التذكارية.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية مستشارين هيىة قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة الحديد مبنى هيئة قضايا الدولة

مواد متعلقة

صحة المنوفية: الكشف المجاني على 10336 مستفيدا خلال ديسمبر 2023

بدء إنشاء مجمع للتأمينات والمعاشات الاجتماعية بحي ميت شهالة في المنوفية

الأكثر قراءة

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

عاجل.. 10 آلاف طفل يُصارعون الموت.. نقص حاد فى أدوية السرطان بقطاع غزة

حبس موظف سب طبيبًا داخل عيادته بـ"ألفاظ نابية"

مسؤول أمريكي كبير: استهداف العاروري يهدد محادثات وقف القتال وتحرير المحتجزين

جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024 والقنوات الناقلة

الرئيس السيسى: يجب اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته لوقف معاناة الشعب الفلسطينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. فوبيا الأنفاق تثير ذعر إسرائيل.. خريطة أنفاق حزب الله فى لبنان تهدد الاحتلال

مستعمرون ينصبون أعمدة كهرباء تمهيدًا لإقامة بؤرة استعمارية جنوب شرق بيت لحم

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بلدة جبل المكبر فى القدس