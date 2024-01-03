الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بن غفير ردًا على انتقادات واشنطن: سنفعل الأفضل لإسرائيل

بن غفير
بن غفير

رفض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، انتقادات واشنطن لتصريحاته المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة نحو دول أخرى، معتبرًا أن ذلك مصلحة لإسرائيل.

 

وقال بن غفير في تغريدة عبر موقع "إكس": "نقدر حقًا الولايات المتحدة الأمريكية ولكن مع كل الاحترام الواجب، فإننا لسنا نجمة أخرى على العلم الأمريكي".

 

وأضاف: "الولايات المتحدة هي أفضل صديق لنا، ولكن قبل كل شيء سنفعل ما هو الأفضل لدولة إسرائيل".

 

وتابع: "هجرة مئات الآلاف من غزة ستسمح لسكان القطاع بالعيش في أمان وحماية جنود الجيش الإسرائيلي"، وفق تعبيره.

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: سفينة أبلغت عن وقوع 3 انفجارات على بعد 15 ميلا من اليمن

عاجل.. أمبرى للأمن البحرى: 3 صواريخ أطلقت من تعز باليمن تجاه سفينة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اشتباكات ضارية بين قوات الاحتلال والفصائل شمال شرقى غزة (فيديو)

محمد الباز يكشف أسرار عملية اغتيال القيادى صالح العارورى (فيديو)

أول تعليق من حزب الله على اغتيال صالح العارورى: "لن يمرّ ‏دون عقاب"

عاجل.. فلسطين تؤكد مجددا رفضها للممر المائى بين قبرص وغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اُغتيل العارورى بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

سر توقيت إسرائيل.. "اغتيال العارورى" فى لبنان يشعل الحرب أم يُنهيها؟

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟