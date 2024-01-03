بن غفير ردًا على انتقادات واشنطن: سنفعل الأفضل لإسرائيل

رفض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، انتقادات واشنطن لتصريحاته المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة نحو دول أخرى، معتبرًا أن ذلك مصلحة لإسرائيل.

وقال بن غفير في تغريدة عبر موقع "إكس": "نقدر حقًا الولايات المتحدة الأمريكية ولكن مع كل الاحترام الواجب، فإننا لسنا نجمة أخرى على العلم الأمريكي".

وأضاف: "الولايات المتحدة هي أفضل صديق لنا، ولكن قبل كل شيء سنفعل ما هو الأفضل لدولة إسرائيل".

وتابع: "هجرة مئات الآلاف من غزة ستسمح لسكان القطاع بالعيش في أمان وحماية جنود الجيش الإسرائيلي"، وفق تعبيره.