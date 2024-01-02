مران منتخب مصر.. تدريبات تأهيلية لثنائي حراسة المرمى وأسامة جلال

أدى الثلاثي محمد الشناوي وأحمد الشناوي ثنائي حراس مرمى منتخب مصر وأسامة جلال مدافع الفراعنة تدريبات تأهيلية، تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا.

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي كان تعرض لإصابة خلال لقاء سيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر، بينما يواصل أحمد الشناوي تعافيه من إصابته في الدوري منذ أشهر.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول باستاد العاصمة الإدارية داخل استاد مصر بمدينة مصر للألعاب الاوليمبية، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري.

شارك في المران 26 لاعبا وهم: «محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي وعمر كمال ومحمد هاني وأحمد حجازي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدي فتحي وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي و عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمود كهربا وأحمد حسن كوكا».

حضر مران منتخب مصر، الكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول لكرة القدم.