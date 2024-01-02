الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر يصل العاصمة الإدارية لبدء معسكره المغلق استعدادًا لكأس الأمم

منتخب مصر
منتخب مصر

وصل، منذ قليل، منتخب مصر، إلى العاصمة الإدارية الجديدة استعدادًا لخوض معسكره المغلق لخوض كأس الأمم الإفريقية 2023 في يناير الجاري.

وانضم جميع لاعبي منتخب مصر إلى المعسكر المغلق باستثناء قائد المنتخب محمد صلاح الذي سينضم الخميس المقبل.

وفضل فيتوريا إقامة التدريبات على فترتين، حتى تكون بمثابة تجهيز للاعبين على المستوى البدنى والتأكد من جاهزية الجميع قبل الدخول فى الأمور الفنية وطرق اللعب المختلفة التى سيعتمد عليها فيتوريا فى مباريات البطولة، والتى تستوجب تنوعا كبيرا فى ظل الاختلاف فى المستوى بين المنتخبات التى سيواجهها الفراعنة.

وتنقسم التدريبات على مدار الأيام الثلاثة الأولى من عمر المعسكر المغلق إلى فترتين، الفترة الصباحية سيعتمد الجهاز الفنى خلالها على التدريب البدنى بشكل كبير، فى حين يتمن التدريب المسائى الجزء الفنى وتعليمات روى فيتوريا للاعبين وفقا للمهام والمراكز، على أن يكتفى الجهاز الفنى بمران وحيد بعد ذلك حتى موعد خوض المباراة الودية أمام منتخب تنزانيا فى القاهرة يوم 7 يناير الجارى وبعدها السفر إلى كوت ديفوار يوم 9 من الشهر نفسه.

وشدد فيتوريا على جميع أعضاء الجهاز المعاون له بعدم التهاون فى أى جزئية تخص استعدادات المنتخب الوطنى لبطولة إفريقيا، خاصة فى ظل ضيق الوقت قبل انطلاق البطولة ووجود مباراة ودية وحيدة للفراعنة أمام تنزانيا، ستكون هى الفرصة الوحيدة لتجربة اللاعبين والتأكد من جاهزيتهم على المستوى الفنى والبدنى لخوض غمار اليطولة.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق انطلاقة جيدة فى بطولة أمم افريقيا، عندما يواجه منتخب موزمبيق يوم 14 يناير فى بداية المشوار الأفريقى حتى يحصل اللاعبون والجهاز الفنى على الدعم المعنوى والجماهيرى الكافى لتحقيق نتائج طيبة والوصول إلى المباراة النهائية، كما حدث فى البطولة الماضية التى خسرها منتخب مصر بضربات الجزاء الترجيحية أمام منتخب السنغال.

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