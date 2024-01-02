منتخب مصر يخوض مرانه الأول على استاد العاصمة الإدارية الجديدة (بالصور)

أدى لاعبو المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم تدريبه الأول على استاد العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة جميع اللاعبين الذين اختاهم الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة روى فيتوريا.

وشارك فى المران 26 لاعبا من المحليين والمحترفين، باستثناء محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى الذى ينضم لمعسكر الفراعنة صباح الخميس بالاتفاق مع الجهاز الفنى بعد قيادة فريقه أمس فى مواجهة نيوكاسل.

وشهد المران مشاركة الثنائى محمد الننى وعمر كمال فى التدريبات الجماعية، الامر الذى يؤكد سلامة الجميع قبل مباراة تنزانيا الودية يوم السبت المقبل.

ويستضيف استاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تدريبات منتخب مصر الأول لكرة القدم الذي يستعد لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تقام في كوت ديفوار وتنطلق ١٣ يناير الجاري.

وبدأ لاعبو الفراعنة استعداداتهم لبطولة أمم افريقيا 2024 بخوض مرانهم الأول على الملعب الرئيسى لاستاد العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة جميع اللاعبين الذين اختارهم البرتغالى روى فيتوريا، فيما عدا محمد صلاح.

وانضم جميع لاعبي منتخب مصر إلى المعسكر المغلق باستثناء قائد المنتخب محمد صلاح الذي سينضم الخميس المقبل.

وضمت قائمة الفراعنة التى اختارها فيتوريا، لخوض فعاليات بطولة أمم افريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير 27 لاعب هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط: حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا