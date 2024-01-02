الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب حازم الجندى: مبادرة "حياة كريمة" أصبحت شريان الحياة للريف المصرى

النائب حازم الجندي
النائب حازم الجندي

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الاحتفاء بمرور 5 سنوات على إطلاق مبادرة «حياة كريمة»، يأتي تتويجًا لكم الجهود التي نجحت الدولة المصرية في تقديمها لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى جودتها، لا سيما في ظل مواجهة الكثير من الضغوط التي يواجهها المواطن جراء التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن حياة كريمة غيرت وجه الريف المصري وأصبحت بمثابة شريان الحياة لكثير من المناطق المستهدفة.

وأكد الجندي، أن مبادرة حياة كريمة وضعت يدها على كافة الملفات التي بحاجة إلى التحسين والتغيير لا سيما في الريف المصري والنجوع النائية، على مستوى مجالات التعليم والصحة والتدريب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدشين المشروعات القومية التي كان لها دور كبير في امتصاص عمالة كبيرة كان لها مردود في انخفاض معدلات البطالة.

ولفت إلى أن المبادرة نجحت في إنشاء آلاف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووفرت فرص عمل، بعد بذل المزيد من الجهود لتحسين وتطوير البنية التحتية للعديد من المحافظات المصرية لاستيعاب تلك المشروعات التي فتحت المجال أمام الشباب للالتحاق بأعمال مختلفة، مشيرًا إلى الخطوات الجادة في ملفات الصحة وإطلاق العديد من المبادرات، ورفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، الذي وجد كثيرًا من أحلامه تتحقق على أرض الواقع وبسرعة غير مسبوقة.

المهندس حازم الجندي مجلس الشيوخ حزب الوفد مبادرة حياة كريمة الدولة المصرية

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