الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: فرنسا تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن.. والجزائر للمجموعة العربية

ياسر نور الدين
ياسر نور الدين

قال ياسر نور الدين، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، إن فرنسا تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، وتجرى فيها مناصب روتينية بعد انتهاء المدة لأي دولة، مشيرًا إلى أن ما يهم الجانب العربي هو أن الجزائر هي التي ستكون الممثل العربي بعد الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف نور الدين، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التنصيب سيتم في الساعة 12 بتوقيت نيويورك، وتستمر مدة العضوية إلى عامين، وستكون هناك رئاسة لدولة الجزائر بالترتيب الأبجدي بداية من يناير الجاري، تبدأ من فرنسا وتتوالى الرئاسة بين الدول.

وبدأت الدول الأعضاء المنتخبين في مجلس الأمن الدولي مهام عملها للعام 2024/ 2025 وهي الجزائر «ترأس المجموعة العربية» وجويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا. 
 

القاهرة الإخبارية فرنسا مجلس الأمن الدولي الجانب العربي الجزائر الممثل العربي الإمارات

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