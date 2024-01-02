القاهرة الإخبارية: نتنياهو يرفض عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرفض رفضًا قاطعًا عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وإدارة حكمها.

وأضافت "أبوشمسية"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد أنه لن يكرر خطأ أوسلو ولن يعيد قوات الأمن المسلحة من جديد إلى قطاع غزة، ولن يسمح بوجود "فتحستان" أو "حماستان" على حد تعبيره.

وأوضحت أن بعض وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن أنه في نهاية المطاف ربما يأتي الضغط من واشنطن لإقناع نتنياهو بأن تدير السلطة الفلسطينية القطاع، ولكن ليس على شكلها الحالي.

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، قال إنه سيعرض الليلة أن يكون هناك عدم إعمار بقطاع غزة إلا بعد التأكد من سحب السلاح من القطاع، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي تزامنًا مع التصريحات العنصرية من جميع أعضاء الحكومة.

