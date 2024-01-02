باحث سياسى: الاحتلال يسير على نفس النهج منذ اليوم الأول للحرب

قال عبدالمهدي مطاوع، الكاتب والباحث السياسي، إنّ إسرائيل ما زالت تسير على نفس النهج الذي بدأت به الحرب على قطاع غزة منذ اليوم الأول.

وأضاف مطاوع، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "النيل للأخبار"، أنّ أول أمس كان هناك 17 مجزرة بحق عائلات فلسطينية نتج عنها استشهاد 36 شهيدًا في يوم واحد، مشيرًا إلى أن إسرائيل ما زالت تتبع نفس النهج في محاولة للضغط على الشعب الفلسطيني من أجله دفعه إلى التهجير من قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا هو الهدف الحقيقي لهذه الحرب لتغيير الوضع الديموغرافي.

وأوضح الباحث السياسي أن هناك مطالب أمريكية لإسرائيل لتغيير وتيرة الحرب وليس إنهاءها، مؤكدًا أن هذا ما يفسر الانتقال للمرحلة الثالثة من هذه العملية، وهي تكتيك مختلف تستفيد منه إسرائيل بأن تقلص عدد الاحتياط من جانب، وتتحول لهجمات مركزة من جانب آخر، وهو ما تسبب بإحراج كبير للإدارة الأمريكية طوال الفترة الماضية، وهذا لا يعني أن الحرب انتهت، لكن تتغير أشكالها لأشكال أخرى لتخفيف الضغط العالمي والإعلامي على إسرائيل والولايات المتحدة.

إعادة الانتشار والتمركز

وأشار الباحث السياسي إلى أن إسرائيل أعادت الانتشار والتمركز في أماكن أخرى بشمال قطاع غزة، وستحاول في أقرب هدنة تحدث السماح للمواطنين الفلسطينيين بالعودة إلى بعض المناطق في غزة والشمال، ليس بهدف إعادتهم ولكن لتخفيف الضغط المتواجد في الجنوب؛ حتى يتسنى لها بالتكتيك الجديد التحرك بشكل أفضل في جنوب القطاع.