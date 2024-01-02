الهلال الأحمر الفلسطينى: شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال أحد مقارنا بخان يونس

أعلنت "الهلال الأحمر الفلسطيني" عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أحد مقار الهلال الأحمر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

طائرات مُسيّرة تواصل إطلاق النار بمحيط مستشفى الأمل

وأكدت "الهلال الأحمر الفلسطيني" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف الطابق الثامن في مقر الهلال الأحمر في مدينة خان يونس، مشيرًا إلى أن طائرات مُسيّرة تواصل إطلاق النار بمحيط مستشفى الأمل في قطاع غزة.