الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مقياس ريختر للزلازل
مقياس ريختر للزلازل

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد ساعات فقط من بداية العام الجديد.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أمس، أن الزلزال وقع على بعد حوالي 12 ميلًا جنوب مدينة "رانشوس بالوس فيرديس" قبل الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي وأن عمق الزلزال كان حوالي 7 أميال.

وأوضحت السلطات الأمريكية أنه لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي حتى الآن بسبب الزلزال، مشيرة إلى أنه لم ترد أنباء أيضًا عن وقوع أضرار حتى الآن "كما أن نظام التحذير الأمريكي من تسونامي ليس لديه أي تحذيرات صادرة بسبب الزلزال". 

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 17621 شخصًا شعروا بهزة "بسيطة" في ذلك الوقت الذي وقع فيه الزلزال.

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