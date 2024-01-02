2024 صراع ممتد.. كيف آثار القانون الأمريكى بتدريب الجيش التايوانى غضب الصين؟

سلطت صحيفة آسيا تايمز، الضوء على القانون الأمريكي بشأن تدريب الجيش التايواني، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تصعيد تدخلها في مسألة تايوان، بينما تتحدث عن سياسية صين واحدة.

وبحسب الصحيفة، فقد تنتقد بكين الولايات المتحدة لتمريرها مشروع قانون الميزانية الذي سيتطلب من وزارة الدفاع الأمريكية تعزيز التدريب العسكري وتوفير دعم الأمن السيبراني لتايوان، وهذه هي المرة الأولى التي تقترح فيها الولايات المتحدة علنًا مثل هذا التعاون مع تايوان منذ صدور قانون العلاقات مع تايوان في عام 1979.

20 من قوات العمليات الخاصة الأمريكية لتدريب القوات المسلحة التايوانية

واعتبارًا من أكتوبر 2021، تم نشر حوالي عشرين من قوات العمليات الخاصة من وزارة الدفاع الأمريكية لتدريب القوات المسلحة التايوانية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في ذلك الشهر.

وقالت الصحيفة نفسها، في فبراير من هذا العام، إن الولايات المتحدة سترسل ما بين 100 إلى 200 جندي إلى تايوان للمساعدة في تدريب جيش الجزيرة، وفقًا لما ذكرته صحيفة تايوان نيوز، وصل 200 جندي أمريكي إلى تايوان بحلول شهر إبريل.

وقال تشنج جيان، أستاذ كرسي معهد أبحاث تايوان بجامعة شيامن ومدير الجمعية الوطنية لدراسات تايوان: "كانت الولايات المتحدة تدرب جيش تايوان سرًا لبعض الوقت، لكنها تريد هذه المرة تسليح الجيش التايواني بشكل شامل"، حسب مقابلة مع راديو CMG عبر المضيق التابع للتلفزيون المركزي.

وقال تشنغ: "إن كلمة "شامل" تعني أن الولايات المتحدة تريد تحويل الجيش التايواني إلى أداة لقمع الصين أو إنهاكها، أو استخدامه لخوض حرب بالوكالة"، وهذا يظهر نوايا واشنطن الشريرة.

وقال إن الولايات المتحدة تريد أيضًا الحصول على بيانات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بتايوان من خلال تزويد الجزيرة ببعض ما يسمى بدعم الأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستكون قادرة بعد ذلك على السيطرة على أيديولوجية الشعب التايواني وقمع الجزيرة.

بعد أن وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) للسنة المالية 2024 ليصبح قانونًا يوم الجمعة الماضي، 22 ديسمبر، ظلت الحكومة الصينية صامتة لبضعة أيام.

لكن منذ يوم الثلاثاء، أصدرت وزارة الخارجية الصينية ووزارة الدفاع ومكتب شؤون تايوان، بالإضافة إلى لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، بيانات منفصلة لمعارضة قانون تفويض الدفاع الوطني.