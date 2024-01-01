الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: هناك فجوة بين السعر الرسمى والفعلى للسلع تصل لـ40% فى بعض الحالات (فيديو)

الدكتور مصطفى بدرة
الدكتور مصطفى بدرة

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن القضية الكبيرة التي تواجه الاقتصاد المصري هي التضخم، والذي ينشأ من عوامل متعددة، بعضها خارج عن سيطرتنا وبعضها نستطيع التحكم فيه، مشيرا إلى أن الأسعار شهدت ارتفاعات كبيرة وتخلت عن الرقابة من جانب السلطات الخارجية أو الداخلية.

وأوضح بدرة، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء دي أم سي"، الذي يبث على قناة "دي أم سي"، أنه يجب مراجعة آليات الرقابة على الأسعار، والتي لا تقتصر على التجار فحسب، بل تشمل كل مراحل الإنتاج والتوزيع والتسويق، مشيرًا إلى أن هناك فجوة بين السعر الرسمي والسعر الفعلي تصل إلى 40% في بعض الحالات، وهو ما دفع الحكومة إلى فرض رقابة على 7 سلع استراتيجية.

وأكد بدرة، أن الحل الأمثل لمواجهة مشكلة الغلاء هو زيادة العرض من السلع والخدمات في الأسواق والمنافذ التموينية التي تتبع الدولة، معتبرًا أن الأزمات العالمية التي شهدها العام الماضي أدت إلى خروج 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في مصر.

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