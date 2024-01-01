نجل خطيب الأقصى يروى لحظات استشهاد والده فى قصف إسرائيلي على غزة

تحدث محمد سلامة، نجل الشيخ يوسف سلامة، خطيب المسجد الأقصى السابق ووزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني الأسبق، عن ظروف استشهاد والديه وإصابة أخواته في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في مخيم المغازي بقطاع غزة.

وقال في اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء دي أم سي" على قناة "دي أم سي"، إن والده كان يعيش في مخيم البريج، ولكنه انتقل إلى مخيم المغازي بعد أن حذره بعض الجيران من خطر القصف.

وأكد أن والده رفض الهروب من منزله، وقال: "أنا لا أخاف من الموت، فأنا شهيد"، وأضاف أن والده كان يتوجه إلى غرفة الضيافة لأداء الصلاة، عندما تعرض للقصف المباشر من طائرات الاحتلال، التي استهدفت المكان الذي كان فيه بدقة.

وتابع: أن والدته كانت ترافقه، واستشهدت معه، بينما أصيبت أختاه، إحداهما بجروح خطيرة، والأخرى بجروح طفيفة، وأشاد بدور مصر في نقل أخته المصابة إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

وأعرب عن حزنه الشديد لفقدان والديه، وقال: "هما كانا قدوتي في الحياة، وأسأل الله أن يتقبلهما في الشهداء".