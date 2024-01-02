الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل تطوير مستشفيات مدينة طهطا بسوهاج ضمن "حياة كريمة"

حياة كريمة
حياة كريمة

نجحت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى إعادة الحياة لقرى مركز طهطا، بمحافظة سوهاج، عبر تطوير شبكات الصرف الصحى ومساعدة المرضى والمحتاجين وتوفير الخدمات للسكان، بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم، واستمروا لفترة طويلة في الإهمال.

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تطوير المستشفيات جعل حياتنا أفضل

عانى سكان مركز طهطا من الأهمال الطبي لعدة سنوات، مما تسبب في زيادة أعداد الوفيات، وجعل المرضى يسلكون الطرق الطويلة لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، وبين ليلة وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بالخير وقدمت الحلول للسكان.

وقال أحمد محمد، يقطن في مركز طهطا، إن  مبادرة "حياة كريمة" أنقذت أهالى مركز طهطا وغيرت حياتهم إلى الأفضل، موضحًا أن المبادرة جابت القرى وأحدثت تطويرًا كبيرًا فى البنية التحتية، وقدمت الخدمات للأهالي الذين رأوا بأعينهم هذا التطور الكبير، وذكر أن المركز يضم ٣ وحدات صحية و٥ مستشفيات غير مجهزة للتعامل مع أي حالة حرجة، لذا بدأت المبادرة في ترميم مباني الوحدات الصحية المتهالكة، مشيرًا إلى أن أغلب المباني كانت آيلة للسقوط، وكان الأطباء يخشون التعامل مع المرضى خوفًا من انهيارها بشكل مفاجئ.

وأضاف أن المبادرة غيرت حياة المواطنين إلى الأفضل، وأضافت الأشجار في محيط الوحدات الصحية والمستشفيات، ووفّرت جميع الأجهزة والمعدات الطبية التي يحتاج إليها الأطباء، مؤكدًا أن الشكل العام للوحدات الطبية والمستشفيات اختلف ١٨٠ درجة بعد دخول "حياة كريمة"، إذ تم تغيير كل السرائر القديمة.

وتابع: "لدينا الآن أماكن مجهزة للتعامل مع المرضى، وهذا الأمر كانت القرى تفتقر إليه في السابق"، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري وقدمت الكثير والكثير للسكان.

حياة كريمه المبادرة الرئاسية مركز طهطا محافظة سوهاج شبكات الصرف

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