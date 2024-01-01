استمرار الجهود لتغطية المحافظات بمشروعات المياه والصرف

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف المحافظات، خاصة المناطق الريفية، وهو ما تمت ترجمته بمشروعات مبادرة «حياة كريمة»، وذلك فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال متابعة الوزير، أمس، مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ممدوح رسلان، الموقف التنفيذى للمشروعات التى تم، وجارٍ، تنفيذها بمحافظة المنوفية خلال ٢٠٢٣.

وأكد «رسلان» مواصلة الجهود المبذولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، والجهات والأجهزة ذات الصلة فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

فى السياق نفسه، قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، الدكتور محمد نجيب صالح، إنه فى إطار تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، جرى مد ٩ آلاف و٥٠٠ وصلة مياه شرب لـ٨١ قرية بمركزى أشمون والشهداء، واستكمال مد وتدعيم شبكات المياه بإجمالى أطوال تقدر بـ٢٠٠ كم، وتنفيذ وحدات إزالة الحديد والمنجنيز لـ١٧ محطة ارتوازية.

وأضاف أنه جرى استكمال أعمال دق وتغويص ٤٩ بئرًا ارتوازية، وأعمال إنشاء محطة مياه شرب مرشحة بأشمون، واستلام ٤٧ بئرًا ارتوازية، ونحو ٥٦ ألف متر طولى شبكات مياه شرب، واستلام محطة مياه حديد ومنجنيز بطاقة تصميمية ٧٥ ل/ث.

وفى مجال الصرف الصحى، أوضح أنه جرى تنفيذ ١٥ ألف وصلة صرف صحى منزلية ليصل إجمالى الوصلات لـ٤٥ ألف وصلة منزلية، واستكمال أعمال مد وتدعيم شبكات صرف صحى أقطار مختلفة بإجمالى أطوال يقدر بـ٧٥ كم.

وتابع أنه جرى استكمال مشروع الصرف الصحى المتكامل لـ١٠ قرى بواقع ٢ قرية بأشمون و٨ قرى بمركز الشهداء، واستكمال أعمال توسعات لـ٧ محطات معالجة قائمة، وتسلم نحو ٢٦٢٥٠ مترًا طوليًا من شبكات الصرف الصحى.

وقال إنه جرى استلام ٤ محطات رفع صرف صحى فى: كفر الجمالة، وسرسموس، وكفر سرسموس وعشما، واستلام توسعات محطة معالجة دناصور، واستلام أعمال منفذة بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وهى محطة مياه القرنين بالباجور بطاقة تصميمية ٥٠٠ ل/ث.

ولفت إلى أنه جرى استلام ٧ محطات رفع صرف صحى فى: كفرنفرة الرئيسية، وكفرميت العبسى، وسبك الضحاك ٢، وميت العبسى، وكفرهلال، ونادر وكفر نفرة الفرعية، مؤكدًا أن الشركة نفذت أعمال الإحلال والتجديد بقيمة ٨٦ مليون جنيه فى ضوء الخطة السنوية الموضوعة.

ونوه بأن الخطة السنوية شملت ٣٤ مليون جنيه لمد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات المياه بنواحى المحافظة بإجمالى أطوال ٤١ كم، و٢٣ مليون جنيه لمد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بنواحى المحافظة؛ بإجمالى أطوال ١٠ كم، و١٣ مليون جنيه لأعمال إحلال وتجديد ٢٦ محطة مياه بالشركة، و١٦ مليون جنيه أعمال إحلال وتجديد لـ١٢ محطة معالجة ورفع؛ لتحقيق الاستفادة الكاملة من الطاقات التصميمية للمحطات، وإطالة العمر الافتراضى لها، كما جرى تخصيص ١٠ ملايين جنيه لخطة مواجهة الأمطار.