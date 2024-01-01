مقتل شخص إثر انهيار مبنى في مدينة إيشيكاوا باليابان

نقلت “رويترز” عن قناة إن تي في اليابانية، أن رجلا لقي مصرعه إثر انهيار مبنى في محافظة إيشيكاوا.

وأدت الزلازل التي بلغت قوة أكبرها 7.6 درجة، إلى اشتعال النيران وانهيار المباني على الساحل الغربي لجزيرة هونشو الرئيسية في اليابان.

وذكرت “أسوشيتد برس”، أنه لم يتضح عدد الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا.

الأرصاد الجوية تُحذر

وأبلغت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عن وقوع أكثر من عشرة زلازل في بحر اليابان قبالة ساحل إيشيكاوا والمحافظات القريبة بعد الساعة الرابعة مساءً بقليل.

وقال المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي، إن ستة منازل على الأقل تضررت بسبب الزلازل، وإن الناس محاصرون بداخلها.

وأضاف أن حريقا اندلع في مدينة واجيما بمحافظة إيشيكاوا، وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 30 ألف أسرة.

وأصدرت الوكالة في البداية تحذيرًا من حدوث تسونامي كبير لإيشيكاوا وتحذيرات أو تحذيرات من حدوث تسونامي منخفض المستوى لبقية الساحل الغربي لجزيرة هونشو، بالإضافة إلى أقصى شمال جزرها الرئيسية، هوكايدو.

وتم تخفيض التحذير إلى تسونامي عادي بعد عدة ساعات، مما يعني أن المياه قد تصل إلى 3 أمتار (10 أقدام). وأضافت أن الهزات الارتدادية قد تضرب نفس المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وضرب زلزال قوي بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر الساحل الغربي لوسط اليابان، مما أدى إلى إصدار إنذارات بحدوث تسونامي وتحذيرات للسكان لإجلاء منازلهم.

ولا تزال التحذيرات من حدوث تسونامي سارية في عدد من المحافظات اليابانية.

وهناك أيضًا إنذارات من حدوث تسونامي في كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وأجزاء من أقصى شرق روسيا.

وطلبت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من الناس في المناطق المتضررة الإخلاء على الفور إلى مناطق مرتفعة والابتعاد قدر الإمكان عن الساحل.