وزير الدفاع اليابانى: سنرسل ألف جندى للمساعدة فى جهود إنقاذ منكوبى الزلزال

قال وزير الدفاع الياباني، اليوم الإثنين، إنه تقرر إرسال ألف جندي للمساعدة في جهود إنقاذ المنكوبين جراء الزلزال الذي ضرب البلاد وبلغت قوته 7.5 درجة.

وقال مينورو كيهارا للصحفيين، إن بعض أفراد قوات الدفاع الذاتي في البلاد وصلوا بالفعل إلى مدينتي واجيما وسوزو في محافظة إيشيكاوا.

وأضاف أن 8500 آخرين على أهبة الاستعداد، بحسب شبكة CNN الأمريكية.

وأفاد مسئولون في عدة مدن في محافظة إيشيكاوا عن تضرر المباني وانقطاع التيار الكهربائي والحرائق والشقوق في الطرق.

وتعرضت مدينة واجيما في محافظة إيشيكاوا، اليوم الإثنين، لزلزال بقوة 7.5 درجة ضرب غرب اليابان.

ووقع الزلزال عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي على بعد حوالي 42 كيلومترًا شمال شرق أناميزو في محافظة إيشيكاوا، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وتم الإبلاغ عن عدة تحذيرات من تسونامي وأمواج في مناطق متعددة، بما في ذلك مدينة واجيما ومدينة نوتو ومدينة توياما.

ونصح المسئولون السكان في المناطق المتضررة بالإخلاء إلى مناطق مرتفعة.

وصرخ المدنيون في مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن سويت منازل بأكملها بالأرض.

وفي مقطع فيديو آخر، جلس الناس تحت الطاولات في صالة بولينغ محلية، حيث هزت الهزات البنية التحتية وشوهدت شاشات التليفزيون تهتز من السقف.

وأدى الزلزال إلى توقف العديد من خدمات النقل، ما تسبب في تأخير الخدمات على خطوط القطارات.

كما أدت الشقوق الضخمة إلى تقسيم أجزاء من الطريق في محافظة إيشيكاوا. وحذر مسئولو الصحة في مدينة سوزو من أن بعض الأطباء لا يستطيعون السفر للعمل لعلاج الجرحى بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالطرق.

وسمعت صفارات الإنذار مع اندلاع الحرائق الناجمة عن الزلزال في مدينة واجيما، مع تصاعد الدخان فوق الأشجار والمباني الشاهقة.

وأظهر أحد مقاطع الفيديو التي تم تصويرها في مدينة نوتو صناديق الباذنجان المسكوبة على الطريق، وغمرت المياه أجزاء من الشارع بالمياه الضحلة، حيث سقطت الأسوار والأسقف والشجيرات الصغيرة.