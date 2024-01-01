لو فاتك التريند| رفع أسعار تذاكر المترو.. ومصر تحصل على 135 مليون يورو من "الاستثمار الأوروبي"

تنوعت أخبار التريند اليوم خلال الساعات الماضية ما بين أخبار اجتماعية وأخرى فنية وأخبار عن غزة في هذا السياق ترصد الدستور أبرز أخبار التريند.

300 خيمة ومواد بناء.. 76 شاحنة مساعدات و4 للوقود تدخل قطاع غزة

قال محمد عبد الصبور مراسل قناة "النيل للإخبار"، إن 76 شاحنة مساعدات و4 شاحنات وقود دخلت عبر معبر رفح إلى قطاع غزة.

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بوتين: يمكننا الرد على أوكرانيا بالطريقة التي ضربت بها بيلجورود

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم على مدينة بيلجورود بالإرهابي، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة القاهرة الإخبارية.

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مصر تحصل على 135 مليون يورو تمويلًا من "الاستثمار الأوروبي" لـ"الصناعة الخضراء"

وقعت وزارة التعاون الدولي، اتفاق تمويل تنموي مع بنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة ١٣٥ مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، للمساهمة في تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، لصالح وزارة البيئة (جهاز شئون البيئة) الجهة المعنية بالجوانب الفنية، ويقوم بتنفيذه البنك الأهلي المصري.

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أسعار تذاكر المترو 2024 بعد رفع قيمتها.. والمحطات الجديدة للخط الثالث

يبحث الكثير من المواطنين حول أسعار تذاكر المترو 2024 الجديدة، والتى تم تطبيقها بدءًا من اليوم الإثنين الموافق الأول من يناير 2024.

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تصدرت التريند عقب اعتزالها.. قصة صعود ملكة الدنمارك مارجريت الثانية للعرش

تصدرت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية محركات البحث على جوجل، وذلك بعدما أعلنت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية، أمس الأحد، أنها تعتزم التنازل عن العرش لتفسح الطريق أمام أبنها ولى العهد الأمير فريدريك.

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إنجاز جديد ينتظر محمد صلاح أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

يستعد محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، لمواجهة نيوكاسل يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي.

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التصوير نهاية الأسبوع المقبل.. درة تتعاقد على بطولة مسلسل "إثبات نسب"

تعاقدت النجمة درة على بطولة المسلسل الجديد إثبات نسب، الذي تعود به لتقديم البطولة المطلقة التي قدمتها من قبل في عدة أعمال منها، الشارع اللي ورانا وبلا دليل وأفلام جدران والمعدية، وآخرها مسلسل المتهمة الذي أشاد به الجمهور والنقاد.

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