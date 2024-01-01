إحالة المتهمين في "واقعة البساتين" للجنايات

أحالت نيابة البساتين الجزئية، 3 متهمين بينهم سيدة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باحتجاز شخص وترويعه وسرقته بالإكراه.

كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مكان الاحتجاز والنحل ملك المجني عليه، لكشف ملابسات الواقعة، وعرض الايصالات علي الطب الشرعي لفحصها.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما ورد لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من مالك محل هواتف كائن بدائرة القسم، باستدراج سيدة وشخصين له إلى شقة كائنة بدائرة القسم، وإجباره على توقيع إيصالات أمانة كرها عنه باستخدام سلاح أبيض، واحتجازه داخل الشقة، ثم توجهوا للمحل خاصته وسرقوا عدد 14 هاتفا محمولا.

وبالانتقال صحبة المُبلغ للشقة محل ارتكاب الواقعة، أمكن ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لوجود خلافات سابقة بينهم، كما تم بإرشادهم ضبط الإيصالات المُشار إليها بتوقيع المجني عليه والهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكن أحدهم، وكذا السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.