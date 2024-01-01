الإثنين 01 يناير 2024
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حوادث

النيابة تحيل طليق بوسي و"كفتة وهلالي" للجنايات في "سرقة الشيكات"

جريدة الدستور

أمرت نيابة المقطم والخلفية الجزئية بإحالة هشام ربيع طليق المطربة بوسي، ورمضان قطب شهرته “كفتة” وآخر يدعى هلالي؛ لمحكمة الجنايات بتهمة سرقة شيكات وايصالات أمانة والتحريض على سرقتها بالإكراه.

وسبق إخلاء سبيل هشام ربيع على ذمة القضية.

تضرر وسرقة شيكات

تقدم المحامي أحمد يوسف وكيلًا عن وليد عاشور، وشهرته «فطين»- طليق المطربة بوسي-، ببلاغ حمل رقم 2409 لسنة 2023، يفيد تضرره من هشام ربيع، صاحب محلات حلاقة - زوج بوسي-؛ لتحريضه متهمين آخرين هم كل من رمضان قطب محمد، وشهرته كفتة الفوال، 50 سنة، عاطل، “هلالي”، "ميدو" باستيلائهم على 14 شيكا بنكيا و22 إيصال أمانة، بإجمالي مبالغ 8 ملايين جنيه.

 

تفاصيل البلاغ

وتبين أن الشيكات المسروقة محررة بمعرفة ياسمين محمد شعبان وشهرتها بوسي- زوجة المشكو في حقه الأول-، موضحًا أنه أثناء حضوره رفقة المشكو في حقهم الثاني والثالث والرابع للتأكد من قيام هشام ربيع بإيداع مبلغ 8 ملايين جنيه في حساب موكله «فطين»، بالبنك الأهلي فرع "إيزي سبورت" الهضبة الوسطى، أعطاهم الشيكات وإيصالات الأمانة، إلا أنه فوجئ بقيام المشكو في حقهم بالاستيلاء منه على الأوراق كرهًا عنه مستخدمين سلاحًا أبيض- مطواة- وفروا هاربين-.

سرقة شيكات طليق المطربة بوسي هشام ربيع محكمة الجنايات

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