إحالة 3 أشقاء للجنايات بتهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء فى القاهرة

أحالت نيابة البساتين الجزئية، 3 أشقاء، بتهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء، دون تراخيص، إلى محكمة الجنايات.

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"، وشقيقيه - مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين) حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة القسم، وبحوزتهم (بندقية خرطوش "غير مُبلغ بسرقتها" وطلقات لذات العيار - فرد خرطوش - سلاح أبيض "سنجـــة").

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.