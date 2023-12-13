الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة 3 أشقاء للجنايات بتهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء فى القاهرة

محكمة
محكمة

أحالت نيابة البساتين الجزئية، 3 أشقاء، بتهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء، دون تراخيص، إلى محكمة الجنايات.

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"، وشقيقيه - مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين) حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة القسم، وبحوزتهم (بندقية خرطوش "غير مُبلغ بسرقتها" وطلقات لذات العيار - فرد خرطوش - سلاح أبيض "سنجـــة").

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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